Проблемы с адаптацией повлияли на выступление биатлонистки Шестериковой на Универсиаде
АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская биатлонистка Ольга Шестерикова смогла завоевать серебряную медаль Универсиады-2017 в гонке преследования, несмотря на плохое самочувствие. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победительницей гонки стала украинка Надежда Белкина, третье место осталось за еще одной представительницей России Ларисой Куклиной. На старт Шестерикова уходила десятой, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.
«На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, — призналась она. — Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться».
«Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить, — заметила биатлонистка. — Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось — допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото».
Собеседница агентства отметила, что Универсиада в Алма- Ате складывается для нее весьма тяжело. «В индивидуальной гонке, которая открывала соревновательную программу, меня дисквалифицировали
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter