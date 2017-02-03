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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28649985/
3 февраля 2017, 11:27 | Биатлон | ТАСС

Проблемы с адаптацией повлияли на выступление биатлонистки Шестериковой на Универсиаде

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская биатлонистка Ольга Шестерикова смогла завоевать серебряную медаль Универсиады-2017 в гонке преследования, несмотря на плохое самочувствие. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

По словам спортсменки в ходе турнира она никак не может акклиматизироваться и набрать форму. Увеличить
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Победительницей гонки стала украинка Надежда Белкина, третье место осталось за еще одной представительницей России Ларисой Куклиной. На старт Шестерикова уходила десятой, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.

«На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, — призналась она. — Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться».

«Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить, — заметила биатлонистка. — Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось — допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото».

Собеседница агентства отметила, что Универсиада в Алма- Ате складывается для нее весьма тяжело. «В индивидуальной гонке, которая открывала соревновательную программу, меня дисквалифицировали из-за моей ошибки при стрельбе, — напомнила Шестерикова. — Я подумала, что была осечка, и взяла дополнительный патрон. Тогда шел сильный снег, был туман, да и я сама тоже не очень хорошо себя чувствовала. Спринт, где я стала десятой, мне тоже не удался».
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МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Российские биатлонистки Ольга Шестерикова и Лариса Куклина заняли второе и третье места в гонке преследования на зимней Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
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