Проблемы с адаптацией повлияли на выступление биатлонистки Шестериковой на Универсиаде

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Победительницей гонки стала украинка Надежда Белкина, третье место осталось за еще одной представительницей России Ларисой Куклиной. На старт Шестерикова уходила десятой, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.

«На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, — призналась она. — Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться».

«Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить, — заметила биатлонистка. — Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось — допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото».