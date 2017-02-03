Биатлонистка Вишневская сошла с гонки преследования Универсиады-2017

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Первой стала украинка Надежда Белкина, за ней расположились россиянки Ольга Шестерикова и Лариса Куклина.

Среди представителей Казахстана лучший результат показала Дарья Усанова, ставшая шестой. Также в десятке финишировали Алина Райкова — седьмая и Анна Кистанова — 10-я. Галина Вишневская завершила гонку после второго рубежа, сойдя с дистанции.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)

Биатлон. Женщины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа.

1. Надежда Белкина (Украина) — 32:39.6 (0+0+2+1)

2. Ольга Шестерикова (Россия) — +21.1 (1+0+1+0)

3. Лариса Куклина (Россия) — +28.7 (0+1+1+2).

6. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:15.4 (2+2+3+1)

7. Алина Райкова (Казахстан) — +1:26.2 (0+0+1+2)

10. Анна Кистанова (Казахстан) — +2:26.7 (1+2+2+2)

13. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +3:11.9 (1+2+1+1)

18. Анастасия Кондратьева (Казахстан) — +5:38.2 (0+0+2+3)

DNF. Галина Вишневская (Казахстан).