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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28632756/
2 февраля 2017, 0:14 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Симон Фуркад: Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков

Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову.

Французский биатлонист <span class=error>Симон</span> <span class=error>Фуркад</span> обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру <span class=error>Кравцову</span>. Увеличить
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Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду.

«Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу», — написал Симон Фуркад в Twitter.
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