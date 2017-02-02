Симон Фуркад: Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков
Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову.
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Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду.
«Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу», — написал Симон Фуркад в Twitter.
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