Симон Фуркад: Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков

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Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду.

«Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу», — написал Симон Фуркад в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear Mr Kravtsov,I also fight for a clean sport and against cheaters so you can add my name to the letter you sent to Mr Besseberg.</p>— Simon Fourcade (@SimonFrk2) <a href="https://twitter.com/SimonFrk2/status/826881013582327809">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>