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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28632682/
2 февраля 2017, 0:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Эмиль Свендсен: Стараюсь не обращать внимания на ситуацию с Логиновым

Биатлонист Эмиль Свендсен отметил, что пытается не думать о ситуации с Александром Логиновым.

Тренерский штаб сборной России включил спортсмена, отбывшего дисквалификацию за употребление допинга, в список участников чемпионата мира. Ранее Логинов выиграл три золота и серебро на чемпионате Европы.

— Логинов уже отбыл наказание, и мы должны исходить из этого, — приводит NRK слова Свендсена. — Многих застало врасплох то, что он вернулся и сразу начал выступать хорошо. Я пытаюсь защитить себя, не думая об этом. Кого-то такая ситуация раздражает, но я стараюсь не обращать внимания.
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