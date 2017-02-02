Эмиль Свендсен: Стараюсь не обращать внимания на ситуацию с Логиновым
Биатлонист Эмиль Свендсен отметил, что пытается не думать о ситуации с Александром Логиновым.
Тренерский штаб сборной России включил спортсмена, отбывшего дисквалификацию за употребление допинга, в список участников чемпионата мира. Ранее Логинов выиграл три золота и серебро на чемпионате Европы.
— Логинов уже отбыл наказание, и мы должны исходить из этого, — приводит NRK слова Свендсена. — Многих застало врасплох то, что он вернулся и сразу начал выступать хорошо. Я пытаюсь защитить себя, не думая об этом.
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