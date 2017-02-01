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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28632617/
1 февраля 2017, 23:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе: Я не буду рад, когда увижу Логинова на старте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе отметил, что недоволен попаданием в состав сборной России на чемпионат мира Александра Логинова.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе отметил что недоволен попаданием в состав сборной России на чемпионат мира Александра <span class=error>Логинова</span>. Увеличить
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По его словам, биатлонисты, которые были уличены в употреблении допинга, не должны возвращаться в спорт. Россиянин был пойман на применении ЭПО в 2014 году, после чего отбыл двухгодичную дисквалификацию.

— Несколько раз он побеждал меня в гонках, — приводит NRK слова Бе. — У меня нет симпатии к нему. Я надеялся, что не увижу Логинова так скоро, даже если он отбыл наказание. Для спорта очень плохо, когда пойманные на допинге возвращаются и показывают результат.

Я не могу решать, кого поставить в состав сборной России. Жаль, что антидопинговые правила пока не поменяли. Мы не можем остановить Логинова. Но я не буду рад, когда увижу его на старте.
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