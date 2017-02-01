Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28630648/
1 февраля 2017, 19:52 | Биатлон | ТАСС

IBU подтвердил законность участия Логинова и Старых в чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, которые отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, имеют право принять участие в чемпионате мира в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Участие спортсменов в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона который стал первым для спортсменов после дисквалификации сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после дисквалификации, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. В их числе двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

«Оба спортсмена в соответствии с правилами IBU имеют право выйти на старт», — отмечается в сообщении организации.

В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов — два.

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах. Ранее около 170 биатлонистов из разных стран направили в организацию письмо с требованием ужесточить ответственность за допинговые нарушения. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Мария Шарапова: всегда чувствую, что я русская

Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданство