IBU подтвердил законность участия Логинова и Старых в чемпионате мира по биатлону

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Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после дисквалификации, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. В их числе двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

«Оба спортсмена в соответствии с правилами IBU имеют право выйти на старт», — отмечается в сообщении организации.

В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов — два.

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах. Ранее около 170 биатлонистов из разных стран направили в организацию письмо с требованием ужесточить ответственность за допинговые нарушения. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.