Россия ответила Фуркаду

Состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене (9 — 19 февраля):

мужчины Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин;

женщины Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

Итак, ставки сделаны. Объявлен состав сборной России на главный старт биатлонного сезона — чемпионат мира, который 9 февраля откроется в австрийском Хохфильцене смешанной эстафетой. В нашей заявке присутствуют, все неоднозначные фигуры: и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, и бывший допингеры — Александр Логинов и Ирина Старых. Последнее вернулись в национальную команду буквально через день после антироссийского перфоманса, который устроил в социальных сетях бессменный лидер мирового биатлонного пелотона Мартен Фуркад. В ответ на нападки француза на Логинова СБР сделал свой ход: Александру на чемпионате мира — быть.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Для мужчин и женщин в этом сезоне критерии отбора несколько отличались. Так, у спортсменок три места на главном старте гарантировали себе лучшие по итогам выступления на этапах Кубка мира в январе — Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина. Остальные были включены по решению тренерского штаба, и так в список попали призеры чемпионата Европы в личных гонках Ирина Старых и Светлана Слепцова, а также победитель сингл-микста Дарья Виролайнен.

У мужчин все было немного сложнее. По итогам января в команду отобрались Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев. Как победители и призеры чемпионата Европы в личных гонках в заявку попали Александр Логинов и Евгений Гараничев. Решением тренерского штаба — Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Итого — шесть спортсменок и восемь спортсменов, полная квота.

В ОБОЙМЕ!

Плюсы попадания Логинова и Старых в команду очевидны. На фоне новых выпадов в свой адрес спортсмены постараются отбросить все лишнее, и выступить в свою силу. Одновременно они будут стремиться доказать, что годы вне большого биатлона прошли не зря, что они готовы бежать чистыми, и бороться с сильнейшими. Это мощная мотивация для обоих — и для молодого Логинова, и для более опытной Старых. К тому же, за плечами у обоих успех на чемпионате Европы.

Вполне возможно, что мы станем свидетелями нового принципиального соперничества — Логинова и Фуркада. Едва ли парень из Саратова будет мстить олимпийскому чемпиону за устроенную травлю, но если он вдруг обойдет его на трассе, это будет красиво. К Старых нездорового внимания со стороны женского пелотона в разы меньше — быть может, все дело в том, что Логинова всерьез опасаются, а в Старых видят меньшую угрозу? Если так, то напрасно — россиянка не продемонстрировала еще и половины своего потенциала.

МУЖСКОЙ КОСТЯК

В целом российский состав выглядит весьма солидно, хотя делать прогнозы после прошлогоднего провала в норвежском Холменколлене немного волнительно. Тогда наши спортсмены впервые в российской истории вернулись домой без наград. На этом фоне любой успех команды будет выглядеть прогрессом.

Антон Шипулин в нынешнем сезоне занес в свой актив несколько очень удачных медальных гонок, в том числе и долгожданную победу в «индивидуалке». Определенные опасения у болельщиков может вызывать стрельба нашего лидера, но, хочется надеяться, что приглашенный для работы с биатлонистом Андрей Гербулов устранит шероховатости к главному старту. Как известно, в стрессовой ситуации кто как ни Шипулин выдает надежные гонки, поэтому на лидера команды возложены особые надежды.

Антон Бабиков в нынешнем сезоне заметно окреп, открыв счет личным наградам на Кубке мира. Кое-где ему не хватало стабильности, однако, хочется надеяться, что тренерский штаб это учел и «поправки», дав спортсмену подводящую работу к Хохфильцену. В целом Антон, для которого чемпионат мира станет вторым, способен порадовать болельщиков. Неплохо смотрелся в декабре и январе и Цветков, продолживший прошлогоднюю тенденцию собирать медали. Пока у него на счету одна личная и две эстафетных — почти как в прошлом году. Однако стабильное попадание в топ-20 на протяжении трех этапов Кубка мира, за исключением Рупольдинга, говорит о том, что выстрелить спортсмен может не только как эстафетчик.

Пока еще не слишком стабилен Елисеев, однако и он отметился рядом уверенных результатов в личных гонках, несколько раз обновив свои лучшие результаты в карьере. Пробовали тренеры его и в эстафете — оба раза россияне были серебряными призерами, в первой гонке Елисеев наработал на рубеже на круг штрафа, а во второй справился со стрельбой идеально. Гараничев провел сезон не так уверенно, как предыдущий, однако в январе было принято решение о пропуске этапа Кубка мира, что, видимо, начало положительно сказываться на результатах. На чемпионате Европы Матвей выступил не так блистательно, как год назад в Тюмени, но надежды на возвращение в свои боевые кондиции оставил.

Что касается Волкова, то ему в этом году дали еще меньше шансов на Кубке мира, чем в предыдущем сезоне, однако ставка тренерского штаба понятна: Алексей является надежным бойцом командных гонок, а также в случае хорошего самочувствия сможет побороться за высокие места в индивидуальной гонке, где может пригодиться его козырь — быстрая и четкая стрельба. Малышко снова ищет себя, и его включение в состав можно рассматривать как аванс.

КОМАНДА НОРИЦЫНА-МЕДВЕДЦЕВА

Для Татьяны Акимовой чемпионат мира станет вторым в карьере. Личные успехи в Нове-Место должны были окрылить спортсменку и придать ей уверенности. К тому же, последние гонки она провела стабильно — во всех семи личных стартах после своей бронзовой награды она не покидала топ-16 ни разу. Пока еще Акимова — не твердый первый номер национальной команды, но чистая стрельба и правильный настрой может помочь ей быть в Хохфильцене как минимум — в десятке лучших.

Вернувшаяся после декрета Екатерина Глазырина пока еще не на сто процентов набрала оптимальные кондиции. Пока на ее счету всего одно попадание в топ-10 в сезоне, тем не менее, последнюю эстафету спортсменка пробежала уверенно. Ольга Подчуфарова, вливавшаяся в предсезонную подготовку на фоне прошлогодних перегрузок, начала январь тяжело — два 47-х места в спринте, 29-е в гонке преследования. Но в итальянских Альпах она попала в восьмерку сильнейших в индивидуальной гонке, что стало не только оптимистичным показателем на фоне ее остальных результатов, но и лучшим результатом сезона для нее самой. Пока неясно, насколько обе эти спортсменки сумеют найти оптимальную форму, однако потенциально обе способны побороться с лидерами.

Можно бесконечно рассуждать о том, готова ли Светлана Слепцова вернуться на свой прежний высокий уровень. Хотя, судя по нынешнему настрою биатлонистки, пока еще неясно, какие именно годы впоследствии будут вспоминать как лучшие. Сбывается то, за что она боролась несколько лет — Слепцова снова едет на главный старт года. И едет не статистом, а с боеспособным лыжным ходом, что чувствуется на фоне подруг по команде. Успешные гонки на чемпионате Европы должны будут придать ей веры в себя.

Пожалуй, может вызывать вопросы попадание в команду Дарьи Виролайнен, которая начала сезон вне основы, а в Дужники-Здрой провела личные гонки не слишком ярко. Возможно, решающей для тренеров стал ее последний старт — сингл-микст в дуэте с Гараничевым, где россияне взяли золото. Главное теперь для Дарьи сохранить этот настрой и на чемпионате мира и справиться со стрельбой стоя.

ЭСТАФЕТНЫЕ ПЛАНЫ И МЕДАЛИ

Итак, костяк команды получил усиление по сравнению с прошлым годом в виде Старых и Логинова — биатлонистов в будущем претендующих на лидерские роли. Прежде всего, это даст тренерскому штабу определенный задел в плане вариативности состава на четыре командные гонки — мужскую и женскую, смешанную эстафеты, а также сингл-микст. В каждой из дисциплин россияне, будучи в оптимальной форме, могут бороться за награды. Возможно, основная ставка будет сделана на эти гонки.

Конечно же, наши спортсмены будут бороться за медали и в личных гонках, хотя там конкуренция для многих будет гораздо выше. Но шансы есть, и они далеко не призрачные. Главные надежды болельщики связывают с Шипулиным, Логиновым, Акимовой и Старых, хотя приятно удивить способны не только они. Это не оптимистичный прогноз, это — потенциал команды, и он в этом году определенно выше, чем в предыдущем. Но насколько спортсмены его реализуют, будет зависеть как от заключительных дней подготовки и подводки к каждой конкретной дистанции и от везения.