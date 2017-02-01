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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28630281/
1 февраля 2017, 19:01 | Биатлон | ТАСС

Резцова: Виролайнен хорошо готова к чемпионату мира по биатлону

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен находится в хорошей физической форме перед чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и мать Виролайнен Анфиса Резцова.

По словам двукратной олимпийской чемпионки участие Виролайнен в составе эстафеты зависит от ее уверенности в себе. Увеличить
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Виролайнен была включена в состав сборной России на мировое первенство, которое пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

«Отрадно, что Дарью подключили к сборной. Тренерский штаб и должен был вызвать сильнейших с чемпионата Европы. Физически она готова неплохо, но остается открытой проблема последнего выстрела на стойке», — сказала Резцова.

29 января Виролайнен стала чемпионкой Европы в супермиксте в паре с Евгением Гараничевым. В нынешнем сезоне спортсменка пять раз поднималась на подиум на этапах Кубка IBU.

По словам Резцовой, участие Виролайнен в составе эстафеты зависит от ее уверенности в себе.

«В прошлом году с ней поступили жестоко и неправильно, закрыв ей путь в эстафету. Я не знаю, может, повлияло то, что я высказывалась о том, что и Подчуфарова подводила эстафеты, и Кайшева не надежна, и Сливко пока ничего не сделала в эстафете. Сейчас дорога для участия в эстафете открыта всем. Главное, чтобы на этой неделе всех спортсменок правильно подготовили, подвели, сделали небольшую контрольную для всех и посмотрели, кто как готов физически и в стрелковой подготовке», — отметила она.
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