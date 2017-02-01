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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28630271/
1 февраля 2017, 19:00 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Миронову могут включить в состав сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав женской команды на чемпионат мира может быть расширен за счет Светланы Мироновой, если она удачно выступит на ближайшем этапе Кубка IBU в Словакии.

Ранее СБР объявил состав из шести спортсменок. Всего на каждую гонку на турнире в Хохфильцене Россия может выставить по четыре биатлониста.

— В составе женской команды — шесть спортсменок, — приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. — Три из них — Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина — отобрались по итогам январских этапов Кубка мира. После чемпионата Европы тренерский штаб принял решение, что к чемпионату мира будут также готовиться Светлана Слепцова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен. Если Светлана Миронова хорошо проявит себя на предстоящем этапе Кубка IBU в Словакии, то она также будет включена в состав на чемпионат мира.
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IBU подтвердил законность участия Логинова и Старых в чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, которые отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, имеют право принять участие в чемпионате мира в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.
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