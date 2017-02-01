Миронову могут включить в состав сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав женской команды на чемпионат мира может быть расширен за счет Светланы Мироновой, если она удачно выступит на ближайшем этапе Кубка IBU в Словакии.
Ранее СБР объявил состав из шести спортсменок. Всего на каждую гонку на турнире в Хохфильцене Россия может выставить по четыре биатлониста.
— В составе женской команды — шесть спортсменок, — приводит
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