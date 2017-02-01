Миронову могут включить в состав сборной на чемпионат мира

Ранее СБР объявил состав из шести спортсменок. Всего на каждую гонку на турнире в Хохфильцене Россия может выставить по четыре биатлониста.

— В составе женской команды — шесть спортсменок, — приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. — Три из них — Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина — отобрались по итогам январских этапов Кубка мира. После чемпионата Европы тренерский штаб принял решение, что к чемпионату мира будут также готовиться Светлана Слепцова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен. Если Светлана Миронова хорошо проявит себя на предстоящем этапе Кубка IBU в Словакии, то она также будет включена в состав на чемпионат мира.