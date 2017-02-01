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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28629670/
1 февраля 2017, 18:25 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Я вернулась, чтобы побеждать

Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что перед чемпионатом мира в Хохфильцене ставит перед собой задачу набрать оптимальную форму.

<span class=error>Биатлонистка</span> Дарья Домрачева отметила что перед чемпионатом мира в Хохфильцене ставит перед собой задачу набрать оптимальную форму. Увеличить
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Турнир пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля. В активе белорусской спортсменки шесть медалей разного достоинства на чемпионатах мира.

— Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим, — приводит «Союзное вече» слова Домрачевой. — Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача — набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!

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Новости Биатлона

Домрачева: Стрелять можно лучше

Домрачева: Стрелять можно лучше

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в январе вернулась к выступлениям в Кубке мира после рождения дочери, считает, что может стрелять лучше. Об этом она рассказала после финиша гонки в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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