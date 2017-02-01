Дарья Домрачева: Я вернулась, чтобы побеждать
Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что перед чемпионатом мира в Хохфильцене ставит перед собой задачу набрать оптимальную форму.
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Турнир пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля. В активе белорусской спортсменки шесть медалей разного достоинства на чемпионатах мира.
— Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим, — приводит «Союзное вече» слова Домрачевой. — Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача — набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!
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