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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28625934/
1 февраля 2017, 14:22 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: Выпады в адрес Логинова не красят Фуркада как человека

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выпады двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес российского биатлониста Александра Логинова не красят его как человека. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

По словам Анфисы Резцовой российские тренеры чиновники и спортсмены должны отстаивать мнение что Фуркад не прав. Увеличить
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31 января пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала в Instagram поздравление Логинова с днем рождения, где были перечислены основные достижения спортсмена. Под фотографией Фуркад разместил следующий комментарий: «И не забудьте один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО». Спустя время он удалил свой комментарий.

«Такое оскорбительное отношение к людям не красит Фуркада, каким бы сильным спортсменом он не был. Логинов уже понес наказание, он уже на всю жизнь с клеймом, а кто не ошибается? Все ошибаются в жизни», — сказал Резцова.

«Я считаю, что российская сторона: тренеры, чиновники, спортсмены должны отстаивать мнение, что Фуркад не прав. Если Фуркад, как говорится, не пойман — не вор, это не значит, что он чист. Поэтому он должен по-человечески относиться ко всем», — сказала она.

«Ребята и тренеры должны психологически поддержать Александра, чтобы он не обращал на такие выпады внимание, а просто вышел и доказал, что он сильный. На сегодняшний день Александр выглядит не хуже, чем Шипулин. Почему бы не дать ему возможность выступить на чемпионате мира. Он доказал, что не сидел, сложа руки, а тренировался и готовился».

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.
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