Мутко: биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чем

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го. Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) разместила у себя на странице в Instagram фотографию Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золотых и одну серебряную медали. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад оставил под фото следующий комментарий: «И не забудьте один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО»; спустя время француз удалил свою запись.

«Он (Логинов) допустил нарушение антидопинговых правил, отбыл двухлетнее наказание. Если бы ему было запрещено потом выступать, он бы не вернулся, — сказал Мутко. — Мы уже давно забыли о спорте, думаем о политике: ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах. Выбор состава за тренерским штабом, а спортсмен в соответствии с кодексом WADA отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях».