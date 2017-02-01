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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28622152/
1 февраля 2017, 10:34 | Биатлон | ТАСС

Мутко: Биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чем

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский биатлонист Александр Логинов уже был наказан за нарушение антидопинговых правил, обвинять его больше не в чем. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Ранее олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад напомнил о двухлетней дисквалификации Логинова за допинг. Увеличить
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Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го. Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) разместила у себя на странице в Instagram фотографию Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золотых и одну серебряную медали. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад оставил под фото следующий комментарий: «И не забудьте один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО»; спустя время француз удалил свою запись.

«Он (Логинов) допустил нарушение антидопинговых правил, отбыл двухлетнее наказание. Если бы ему было запрещено потом выступать, он бы не вернулся, — сказал Мутко. — Мы уже давно забыли о спорте, думаем о политике: ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах. Выбор состава за тренерским штабом, а спортсмен в соответствии с кодексом WADA отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях».
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