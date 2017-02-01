Выстрел. Зачем Фуркад атакует Логинова?

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Жесткий комментарий, который француз оставил в соцсети под поздравлением россиянина с 25-летием, не оставляет сомнений — в случае появления Логинова на следующей неделе на чемпионате мира в Хохфильцене нас ждет скандал. При этом остается загадкой — зачем суперзвезда биатлона устроил травлю спортсмена, который навряд ли составит ему серьезную конкуренцию, и что Фуркад в принципе имеет против нашей страны? Фуркад и Россия: от любви до ненависти и обратно.

Для мирового биатлона имя Александра Логинова не значит почти ничего. Он пока не оставил следа на чемпионатах мира, не сверкал на Олимпиадах. Когда-то подавал надежды, на молодежном уровне даже случались большие победы, но в сравнении с победами Мартена Фуркада эти успехи — мелочь. В своем виде спорта два биатлониста находятся друг от друга так же далеко, как Лионель Месси и Александр Кокорин.

Возможно, Логинов мог бы приблизиться к Фуркаду, но наш парень, как и многие талантливые соотечественники, сгорел на взлете. В двадцать с небольшим нарисовал на себе жирное клеймо под названием эритропоэтин.

О недоразумении речи идти не могло, ЭПО — не биодобавки и не лекарство, которое случайно может назначить врач. Это — приговор для репутации, о чем догадывается и сам Логинов, который в интервью «СЭ» недавно сказал, что не готов вспоминать историю, стоившую ему имени и двух лет жизни.

Но что бы мы ни думали о людях, употребляющих серьезный допинг, закон дает им второй шанс. Даже с подмоченной репутацией ты можешь запустить свою карьеру заново. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся. С точки зрения антидопинговых правил он чист, и его свежие победы на чемпионате Европы, который прошел в Польше, тоже совершенно законны.

Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Дужники-Здрой-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне 2012/2013 в гонке преследования (Холменколлен), победителем в эстафете (Сочи).

Но Мартен Фуркад, безоговорочный лидер мужского биатлона, считает закон плохим. Свои принципы и понятия о морали француз ставит выше. Фуркаду мало быть первым на трассе. Он хочет быть первым и в другой борьбе — борьбе чистого спорта с грязным. И вчера коллекция жестких высказываний француза в адрес российских биатлонистов пополнилась еще одним — пожалуй, самым громким «выстрелом».

Союз биатлонистов России поздравил Логинова с днем рождения — опубликовал в Instagram фотографию именинника с медалями чемпионата Европы. Свои 25 лет Логинов встретил на хорошей волне — снова в деле, с победами и надеждами на чемпионат мира. СБР перечислил достижения биатлониста — четырехкратный чемпион того-то, пятикратный — того-то. И тут на сцену выходит Фуркад с таким комментарием: «А еще у него два года “бана” за употребление ЭПО! Не забудьте про этот главный его трофей!».

Конечно же, Логинов прочитал это. Как отреагировал? Наверное, так же как и всегда. «Я человек добрый и зла ни на кого не держу», — сказал он после одной из побед на чемпионате Европы. Больше ему действительно ничего не остается.

И тут удивляет даже не отношение Фуркада к коллеге (к этому все привыкли), а то, что француз обратил внимание на человека из другой реальности. Вы можете представить, чтобы Криштиану Роналду оставил комментарий под сообщением «Зенита», поздравляющего Кокорина с днем рождения? Что-нибудь вроде «Не забудьте про шампанское — это его главный трофей».

А Фуркад пишет.

Потому что тема для него не просто острая. Русский допинг — это его идея фикс. И если, будучи лидером мирового биатлона, Фуркад не может успокоиться уже долгое время, можно представить, какой взвинченной будет обстановка на ЧМ в Хохфильцене, если туда приедет Логинов.

Тут мы подходим к другой важной теме — составу российской сборной, который должен быть объявлен в самое ближайшее время, но по состоянию на вчерашний вечер так и не объявлен. Есть два триумфатора чемпионата Европы — Логинов и Ирина Старых, которые только что отбыли дисквалификации за допинг, а есть сборная России, в которой оба, очевидно, не затерялись бы. Случись похожая ситуация два года назад, уверен, они поехали бы на ЧМ.

Но сейчас обстановка другая. Есть такие факторы, как политическая целесообразность и общественное мнение, есть, условно говоря, коллективный тигр, которому очень не нравится, когда его дергают за усы. И тигру плевать, что на 2017 год в глазах закона Логинов и Старых — чистые спортсмены. Плевать, что свое наказание они уже понесли. А СБР нужно понять, стоит ли плевать в ответ.

Вся эта история — не столько про Фуркада, взявшего на себя роль инквизитора, и даже не про Логинова, из которого делают изгоя. Она — про выбор. Между законом и тем, что стоит над ним. Выбор тяжелейший.