Болельщики устроили обструкцию Мартену Фуркаду в комментариях за критику Логинова

Во вторник Логинову исполнилось 25 лет. СБР в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. Мартен Фуркад был одним из первых, кто оставил комментарий под поздравлением. «И еще у него было двухлетнее отстранение за ЭПО. Не забывайте об этом одном из лучших трофеев», — написал Фуркад. Другие пользователи раскритиковали французского биатлониста за его комментарий, и спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года. Его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года, после чего биатлонист вернулся к соревнованиям.

На первом после отстранения чемпионате Европы Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке, пасьюте и смешанной эстафете и серебро в спринте.