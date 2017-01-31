Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится 9 февраля и откроет программу чемпионата мира—2017 в Хохфильцене, сообщает NRK.
Состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону:
Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.
На прошлом чемпионате мира норвежцы завоевали на чемпионате мира в Хохфильцене третье место, уступив сборным Франции и Германии, завоевавшим золотые и серебряные медали соответственно. Тогда они выступали практически тем же составом, лишь вместо Свендсена бежал Тарьей Бё.
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