Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону:



Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.



На прошлом чемпионате мира норвежцы завоевали на чемпионате мира в Хохфильцене третье место, уступив сборным Франции и Германии, завоевавшим золотые и серебряные медали соответственно. Тогда они выступали практически тем же составом, лишь вместо Свендсена бежал Тарьей Бё.