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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28618539/
31 января 2017, 23:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится 9 февраля и откроет программу чемпионата мира—2017 в Хохфильцене, сообщает NRK.

Состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону:

Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.

На прошлом чемпионате мира норвежцы завоевали на чемпионате мира в Хохфильцене третье место, уступив сборным Франции и Германии, завоевавшим золотые и серебряные медали соответственно. Тогда они выступали практически тем же составом, лишь вместо Свендсена бежал Тарьей Бё.
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