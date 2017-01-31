CAS приостановил дисквалификацию Абрамовой
Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, информирует biathlon.com.ua.
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Отстранение спортсменки приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS, которое будет принято на заседании 2 февраля. Отмечается, что спортсменка моэет заявиться на шестой этап Кубка IBU, который пройдет в Осрбли
Напомним, что Абрамова дисквалифицирована за положительную
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