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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28618350/
31 января 2017, 23:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

CAS приостановил дисквалификацию Абрамовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, информирует biathlon.com.ua.

Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской <span class=error>биатлонистки</span> Ольги <span class=error>Абрамовой</span>. Увеличить
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Отстранение спортсменки приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS, которое будет принято на заседании 2 февраля. Отмечается, что спортсменка моэет заявиться на шестой этап Кубка IBU, который пройдет в Осрбли 3—4 февраля.

Напомним, что Абрамова дисквалифицирована за положительную допинг-пробу на мельдоний.

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