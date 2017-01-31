Фуркад и Россия: от любви до ненависти и обратно

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На этот раз пятикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» оставил комментарий под поздравлением с 25-летием Александра Логинова в официальном аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram. В записи были перечислены основные достижения россиянина, а француз написал: «Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев».

У Фуркада с Россией отношения особенные — словно списанные из французского любовного романа. То страстная любовь, то не менее ярая ненависть.

С РОССИЕЙ У НЕГО СВЯЗАНЫ ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ…

— Я выиграл первый Хрустальный глобус, впервые стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом именно в России. Вокруг Олимпиады было немало полемики. Оказавшись здесь, в Сочи, я могу сказать, что впечатлен увиденным. Это блистательная работа. Трасса и стадион — одни из лучших в мире.

— Мне нравится в России и «Гонка чемпионов» в Москве мне очень нравится. После нее мне предложили поехать в Тюмень, и я намерен принять это предложение — мне нравится, как меня принимают болельщики в этой стране.

ОН ЗАЩИЩАЛ СЛАБЫХ…

Летом прошлого года биатлонист сочувствовал нашим легкоатлетам, которых Международной федерация легкой атлетики оставила без Олимпиады в Рио.

— Когда целую страну отстраняют от соревнований — это никогда не повлияет на спорт позитивно, в то время, как некоторые спортсмены, пойманные на допинге дважды, будут участвовать в Олимпийский играх в Рио. Это грустно….

…ГРОЗИЛ БОЙКОТОМ…

Когда стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 спортсмена, подозреваемого в применении допинга, француз был уже не столь дружелюбен.

— IBU должен решить эту проблему, быть жестким с теми, кто обманывает. Это не один и не два человека, это сразу 31! Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их, раз биатлонисты не принимают никаких мер.

Если же никаких последствий не последует, я призывают всех своих товарищей по команде и конкурентов не участвовать в соревнованиях.

И ЗАИСКИВАЛ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ…

Фуркад довольно трепетно относится к своим поклонникам по всему миру: у него есть отдельные странички для французских, норвежских, немецких и российских болельщиков. Узнав, что его слова о бойкоте вызвали волну негодования, он обратился к фанатам в социальной сети «ВКонтакте».

— Моя история с Россией на самом деле особенная, ваша красивая страна — это именно то место, где я выиграл свой первый титул чемпиона мира, мой первой Большой хрустальный глобус и мои олимпийские награды. Вместе с получением этих наград и в течение соревнований, что проходили в России, такие как Гонка чемпионов в Москве, Приз губернатора Тюменской области или гонки Камчатки, я почувствовал вашу любовь к биатлону больше, чем где-либо.

…К сожалению, один русский атлет, который выступал сегодня на Кубке IBU, был пойман на допинге (ЕРО) лишь 2 года назад. Я искренне верю, что менеджеры и тренеры Российской федерации биатлона шлют неправильный сигнал, позволяя ему выступать опять в это проблемное время. Моя нетерпимость к допингу никогда не была и никогда не будет сосредоточена на России. Я придерживался этой же позиции по отношению к скандалам с допингом, которые были в Германии, Норвегии, Украине, Литве и также во Франции.

ТРЕБОВАЛ УЖЕСТОЧИТЬ САНКЦИИ…

— Отмена Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом. Если кто и был наказан при этом, так это любители биатлона в России. Это был способ удовлетворить тех, кто хотел псевдосанкций против России. Но по существу это ничего не изменило. Мне так это надоело, я раздражен.

СНОВА ЗАЩИЩАЛ НЕВИНОВНЫХ…

— Генеральный секретарь IBU Николь Реш рассказала нам, что сейчас доказательства есть только по двум спортсменам, которые уже отстранены. По 29 оставшимся биатлонистам доказательств пока нет. И IBU решил их не отстранять. И это правильное решение. Пока нет фактов, ты не виновен.

Антон (Шипулин) сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. Было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира. Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но доказательств нет. И он такой же, как и я. Ему нельзя запрещать соревноваться, только потому что он — русский.

И ЗЛИЛСЯ

Внеочередное заседание исполкома IBU, на котором были закрыты дела в отношении 22 российских спортсменов из 29, Фуркад покинул досрочно, бросив журналистам короткое: «Я зол!».