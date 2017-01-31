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31 января 2017, 20:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Сыман: Верю, что качество белорусского биатлона к ЧМ подрастёт

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Александр Сыман рассказал о подготовке своей команды к чемпионату мира в Хохфильцене.

Старший тренер мужской сборной <span class=error>Беларуси</span> по биатлону Александр <span class=error>Сыман</span> рассказал о подготовке своей команды к чемпионату мира в Хохфильцене. Увеличить
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«Не списаны со счетов ни Дорожко, ни Елётнов. Будем смотреть, как потечёт процесс стабилизации их стрельбы. Если дело пойдёт на лад, то оба будут претендовать на место в эстафетном квартете на чемпионате мира.

В Рамзау хорошие условия. Например, гоночная трасса — подход к стрельбищу. Он с подъёмами, что позволит сымитировать работу на огневых рубежах в более тяжёлых условиях, в зоне высокой интенсивности. Хочу верить, что качество нашего биатлона к чемпионату мира подрастёт», — приводит слова Сымана «Спортивная панорама».

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