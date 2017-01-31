М. Фуркад удалил комментарий под записью с поздравлениями Логинову
Француз Мартен Фуркад удалил свой комментарий под записью в официальном блоге Союза биатлонистов России в сети «Инстаграм», в которой содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с 25-летием.
Напомним, что Фуркад написал в комментариях под поздравлением: «И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про один из его главных трофеев!»
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