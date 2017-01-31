М. Фуркад: Не забудьте поздравить Логинова с главным трофеем — два года за ЭПО!
Француз Мартен Фуркад оставил язвительный комментарий под записью в официальном блоге Союза биатлонистов России в сети «Инстаграм», в которой содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с 25-летием.
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«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешёл в биатлон. Он четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трёхкратный чемпион Европы (Душники-Здруй-2017). Является бронзовым призёром Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победителем в эстафете (Сочи)», — говорится в сообщении СБР.
«И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте его главный трофей!» — написал Фуркад в комментариях.
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