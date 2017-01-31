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31 января 2017, 18:48 | Биатлон | Советский спорт

СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене

Состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону будет объявлен позже, чем это планировалось изначально.

Как сообщал «Советский спорт», правление Союза биатлонистов России должно было утвердить и опубликовать окончательный список команды 31 января. Однако, как нам стало известно, объявление состава решено отложить на 1−2 дня.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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