СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене

Как сообщал «Советский спорт», правление Союза биатлонистов России должно было утвердить и опубликовать окончательный список команды 31 января. Однако, как нам стало известно, объявление состава решено отложить на 1−2 дня.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.