Л’Абе-Лунд вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону
Биатлонист Хенрик Л’Абе-Лунд вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.
В общем зачёте Кубка мира 30-летний спортсмен занимает 41-е место.
«Это здорово. Попадание на чемпионат мира было моей целью на сезон. Я отправляюсь на чемпионат мира запасным, но буду упорно работать, чтобы быть готовым, если получу свой шанс», — приводит слова Л’Абе-Лунда NRK.
Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене откроется смешанной эстафетой.
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