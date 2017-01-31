Л’Абе-Лунд вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

В общем зачёте Кубка мира 30-летний спортсмен занимает 41-е место.



«Это здорово. Попадание на чемпионат мира было моей целью на сезон. Я отправляюсь на чемпионат мира запасным, но буду упорно работать, чтобы быть готовым, если получу свой шанс», — приводит слова Л’Абе-Лунда NRK.



Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене откроется смешанной эстафетой.