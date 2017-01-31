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31 января 2017, 13:50 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонист Корастылев стал вторым в индивидуальной гонке на Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Российский биатлонист Сергей Корастылев занял второе место в индивидуальной гонке на 20 километров на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Российский биатлонист Сергей Корастылев занял второе место в индивидуальной гонке на 20 километров на зимней Универсиаде в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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Победу одержал француз Батист Жути, показавший время 1 час 3 минуты 41 секунда при двух промахах на четырех огневых рубежах. Корастылев проиграл лидеру 41 секунду, также допустив два промаха. Замкнул тройку лидеров еще один россиянин Семен Сучилов (+1 минута 5,5 секунды при трех промахах).

Еще один россиянин Дмитрий Иванов стал пятым (+2.33,7; 3 промаха).
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