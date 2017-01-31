Биатлонист Корастылев стал вторым в индивидуальной гонке на Универсиаде в Алма-Ате
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Российский биатлонист Сергей Корастылев занял второе место в индивидуальной гонке на 20 километров на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу одержал француз Батист Жути, показавший время 1 час 3 минуты 41 секунда при двух промахах на четырех огневых рубежах. Корастылев проиграл лидеру 41 секунду, также допустив два промаха. Замкнул тройку лидеров еще один россиянин Семен Сучилов (+1 минута 5,5 секунды при трех промахах).
Еще один россиянин Дмитрий Иванов стал пятым (+2.33,7; 3 промаха).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter