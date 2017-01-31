Нужны ли сборной Логинов и Старых?

Тренерский штаб сборной России по биатлону взял небольшую паузу перед объявлением состава на чемпионат мира. Это неудивительно — надо не только проанализировать выступление спортсменов на чемпионате Европы и подвести итоги, но и поговорить с каждым биатлонистом лично, определить состояние и самочувствие, наметить план восстановления после старта. Да и переехать в расположение команды на последний сбор перед Хохфильценом. Тем не менее состав будет объявлен, возможно, уже сегодня.

После успешного выступления на европейском чемпионате в Польше основными претендентами на поездку в Хохфильцен, согласно критериям отбора, являются два биатлониста, отбывших дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, — Александр Логинов и Ирина Старых. Гадать, поедут спортсмены или отправятся на седьмой этап Кубка IBU в Осрблье, мы не будем, просто рассмотрим плюсы и минусы их участия в главном старте.

МИНУСЫ

Неодобрение мирового пелотона

О том, что на уровне Кубка мира не хотят видеть отбывших дисквалификацию российских спортсменов, их коллеги из других сборных заявляли неоднократно. Каждый раз эти заявления выходили резонансными, получали множество комментариев — как в поддержку, так и негативных. Безусловно, и после того, как появится новый инфоповод, снова пойдет определенная волна реакции, и не стоит ждать, что она будет на 100 процентов позитивной, скорее, наоборот.

С формальной точки зрения у СБР нет ограничений по включению упомянутых биатлонистов в состав. Оба отбыли дисквалификацию, которая даже была ужесточена и продлена в период отстранения, оба не нарушали правил, не участвуя в соревнованиях и любых других мероприятиях со сборной. Оба сдавали допинг-тесты и продолжают находиться под контролем. С точки зрения закона препятствия нет, это подчеркнул и глава IBU Андерс Бессеберг.

Психологический груз

С этим придется столкнуться как Логинову, так и Старых — бремя нескольких пропущенных не по собственному желанию сезонов едва ли никак не отразилось на психологическом состоянии спортсменов. Сохранять мотивацию все это время едва ли было просто, особенно в условиях невозможности сравнить свои текущие результаты с кем-то в соревнованиях. К тому же, нельзя списывать со счетов и эмоциональный фон — сезон для обоих спортсменов начался не так давно, за плечами несколько стартов, но все на турнирах «второго ранга» — Кубке IBU и чемпионате Европы.

Конечно, не стоит и умалять статуса континентального первенства, но в головах опытных спортсменов сидит тот факт, что скоростей самого высокого уровня после паузы они еще не пробовали. Именно поэтому в оставшееся до главного старта время тренерскому штабу невероятно важно поработать над психологией. Хотя оба спортсмена продемонстрировали, что не слишком-то обращают внимание на происходящее вокруг, а концентрируются на собственном прогрессе, не задевать подобное может разве что человека с каменной головой.

Физическая форма

Конечно, что у Логинова, что у Старых на данный момент стартов не больше, чем у любого из «основы», их даже меньше. Но оба испытали серьезный стресс в виде выступления на чемпионате Европы, который оба, по собственному признанию, планировали как главный. Ведь возвращаясь, оба едва ли представляли, на что окажутся способны. Так, достаточно много как моральных, так и физических сил было отдано на выступление в Польше, где каждый из спортсменов пробежал четыре гонки.

Возьмите еще отборы в сборную и старты на Кубке IBU — начало года у спортсменов получилось весьма насыщенным. Перерыв между последней гонкой на Европе и первой на чемпионате мира — около десяти дней. Добавьте к этому два переезда, и вы поймете, что на восстановление у спортсменов будет совсем не так много времени. С другой стороны, при грамотном подходе тренеров можно успеть и восстановиться (все-таки ребята — профессионалы), и подтянуть кое-какие мелкие шероховатости, а также снять стресс и обрести нужную перед главным стартом уверенность.

ПЛЮСЫ

Отсутствие ожиданий

Оба биатлониста начинали сезон без особых ожиданий от себя. Кто знает, как бы пошло? Тренер Леонид Гурьев рассказывал «СЭ», что заболев перед отбором в сборную в Чайковском, Старых решила бежать с температурой, поскольку в противном случае задумывалась об окончании карьеры. Что было бы, если бы она сдалась?.. Но все сложилось более чем удачно, и теперь спортсменка, уже в статусе четырехкратной чемпионки Европы, наверняка будет придерживаться той же тактики — поедет на чемпионат мира без каких-либо ожиданий от себя. Будут давить на нее ожидания болельщиков после успеха на чемпионате Европы? Пожалуй, что нет — многие понимают, что некорректно сравнивать уровень двух турниров, к тому же, до конца не ясно, успеет ли спортсменка восстановиться и хватит ли ей базы, хватит ли физических кондиций и моральных сил, чтобы вытянуть второй серьезный старт подряд?

Может статься, что и на кураже, пойманном в Польше, где Старых, несмотря на усталость, провела четыре очень хорошие гонки, она поедет и на главный старт. Могла ли подумать о таком еще в ноябре-декабре? Нет, конечно. Воодушевлена первыми шагами назад на мировой уровень и хочет подтвердить это результатом? Безусловно. Равно как и Логинов — ничего от себя не ждал, шаг за шагом возвращался на прежний уровень. Перед Польшей думал только об этом старте и вперед не забегал, положился на волю судьбы и, сцепив зубы, работал. Первый свой рубеж в виде европейского первенства прошел успешно, теперь впереди замаячил новый горизонт. Кажется, что характера в этом плане у Логинова столько, что хватило бы на двоих.

Желание доказать

Мотивация показывать результат сейчас у обоих спортсменов зашкаливает. Трудно залезть к человеку в голову и понять, согласился ли он в глубине души с дисквалификацией или нет, к тому же, если не знать до конца всех обстоятельств. Но осадок, конечно, остался. И теперь спортсмены подсознательно будут стремиться доказать, что они и «чистыми» могут соревноваться на самом высоком уровне и добиваться успеха. Поэтому желание работать может перебить и физическую усталость, и недобор формы, и сомнения в собственных силах. Не всегда побеждает тот, кто больше всех тренировался, зачастую бывает, что побеждает тот, кто больше всего этого хотел.

В любой гонке Логинов и Старых будут рвать из последних сил. Мы уже видели эти импульсы на чемпионате Европы. Когда, например, они на последнем круге только умножали свое преимущество. Возможно, что это было только начало, и физического потенциала, который копился на протяжении дисквалификации, и неиспользованного эмоционального заряда в отсутствие соревновательной практики, хватит гораздо больше, чем только на чемпионат мира. К тому же, России в текущей ситуации с допинговыми скандалами и жестким давлением извне как никогда нужны свои чистые победы. Это будет вселять уверенность как в самих спортсменов, так и их коллег в других видах спорта.

Командные гонки

Участие в чемпионате мира Логинова и Старых, безусловно, усилит команду. К примеру, женской сборной очень не хватало четвертого эстафетчика — часто бывало, что три этапа складывались, а один был недостающим пазлом. В этом отношении надежный стрелок Старых способна помочь команде. Немаловажно это будет и в свете борьбы за место в пятерке Кубка наций, которое нужно россиянкам для максимальной квоты на следующий сезон. Что бы ни говорили про уровень команды и как бы ни подвергали сомнению, имеет ли такое значение эта квота, едва ли будет плохо, если на стартовой позиции у нас будет еще одно место в дополнении к пяти уже существующим.