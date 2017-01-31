Нужны ли сборной Логинов и Старых?
Тренерский штаб в ближайшее время даст ответ на вопрос, кто войдет в состав сборной России на главный старт сезона.
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Тренерский штаб сборной России по биатлону взял небольшую паузу перед объявлением состава на чемпионат мира. Это неудивительно — надо не только проанализировать выступление спортсменов на чемпионате Европы и подвести итоги, но и поговорить с каждым биатлонистом лично, определить состояние и самочувствие, наметить план восстановления после старта. Да и переехать в расположение команды на последний сбор перед Хохфильценом. Тем не менее состав будет объявлен, возможно, уже сегодня.
После успешного выступления на европейском чемпионате в Польше основными претендентами на поездку в Хохфильцен, согласно критериям отбора, являются два биатлониста, отбывших дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, — Александр Логинов и Ирина Старых. Гадать, поедут спортсмены или отправятся на седьмой этап Кубка IBU в Осрблье, мы не будем, просто рассмотрим плюсы и минусы их участия в главном старте.
МИНУСЫ
Неодобрение мирового пелотона
О том, что на уровне Кубка мира не хотят видеть отбывших дисквалификацию российских спортсменов, их коллеги из других сборных заявляли неоднократно. Каждый раз эти заявления выходили резонансными, получали множество комментариев — как в поддержку, так и негативных. Безусловно, и после того, как появится новый инфоповод, снова пойдет определенная волна реакции, и не стоит ждать, что она будет на 100 процентов позитивной, скорее, наоборот.
С формальной точки зрения у СБР нет ограничений по включению упомянутых биатлонистов в состав. Оба отбыли дисквалификацию, которая даже была ужесточена и продлена в период отстранения, оба не нарушали правил, не участвуя в соревнованиях и любых других мероприятиях со сборной. Оба сдавали
Психологический груз
С этим придется столкнуться как Логинову, так и Старых — бремя нескольких пропущенных не по собственному желанию сезонов едва ли никак не отразилось на психологическом состоянии спортсменов. Сохранять мотивацию все это время едва ли было просто, особенно в условиях невозможности сравнить свои текущие результаты с
Конечно, не стоит и умалять статуса континентального первенства, но в головах опытных спортсменов сидит тот факт, что скоростей самого высокого уровня после паузы они еще не пробовали. Именно поэтому в оставшееся до главного старта время тренерскому штабу невероятно важно поработать над психологией. Хотя оба спортсмена продемонстрировали, что не
Физическая форма
Конечно, что у Логинова, что у Старых на данный момент стартов не больше, чем у любого из «основы», их даже меньше. Но оба испытали серьезный стресс в виде выступления на чемпионате Европы, который оба, по собственному признанию, планировали как главный. Ведь возвращаясь, оба едва ли представляли, на что окажутся способны. Так, достаточно много как моральных, так и физических сил было отдано на выступление в Польше, где каждый из спортсменов пробежал четыре гонки.
Возьмите еще отборы в сборную и старты на Кубке IBU — начало года у спортсменов получилось весьма насыщенным. Перерыв между последней гонкой на Европе и первой на чемпионате мира — около десяти дней. Добавьте к этому два переезда, и вы поймете, что на восстановление у спортсменов будет совсем не так много времени. С другой стороны, при грамотном подходе тренеров можно успеть и восстановиться (все-таки ребята — профессионалы), и подтянуть
ПЛЮСЫ
Отсутствие ожиданий
Оба биатлониста начинали сезон без особых ожиданий от себя. Кто знает, как бы пошло? Тренер Леонид Гурьев рассказывал «СЭ», что заболев перед отбором в сборную в Чайковском, Старых решила бежать с температурой, поскольку в противном случае задумывалась об окончании карьеры. Что было бы, если бы она сдалась?.. Но все сложилось более чем удачно, и теперь спортсменка, уже в статусе четырехкратной чемпионки Европы, наверняка будет придерживаться той же тактики — поедет на чемпионат мира без
Может статься, что и на кураже, пойманном в Польше, где Старых, несмотря на усталость, провела четыре очень хорошие гонки, она поедет и на главный старт. Могла ли подумать о таком еще в
Желание доказать
Мотивация показывать результат сейчас у обоих спортсменов зашкаливает. Трудно залезть к человеку в голову и понять, согласился ли он в глубине души с дисквалификацией или нет, к тому же, если не знать до конца всех обстоятельств. Но осадок, конечно, остался. И теперь спортсмены подсознательно будут стремиться доказать, что они и «чистыми» могут соревноваться на самом высоком уровне и добиваться успеха. Поэтому желание работать может перебить и физическую усталость, и недобор формы, и сомнения в собственных силах. Не всегда побеждает тот, кто больше всех тренировался, зачастую бывает, что побеждает тот, кто больше всего этого хотел.
В любой гонке Логинов и Старых будут рвать из последних сил. Мы уже видели эти импульсы на чемпионате Европы. Когда, например, они на последнем круге только умножали свое преимущество. Возможно, что это было только начало, и физического потенциала, который копился на протяжении дисквалификации, и неиспользованного эмоционального заряда в отсутствие соревновательной практики, хватит гораздо больше, чем только на чемпионат мира. К тому же, России в текущей ситуации с допинговыми скандалами и жестким давлением извне как никогда нужны свои чистые победы. Это будет вселять уверенность как в самих спортсменов, так и их коллег в других видах спорта.
Командные гонки
Участие в чемпионате мира Логинова и Старых, безусловно, усилит команду. К примеру, женской сборной очень не хватало четвертого эстафетчика — часто бывало, что три этапа складывались, а один был недостающим пазлом. В этом отношении надежный стрелок Старых способна помочь команде. Немаловажно это будет и в свете борьбы за место в пятерке Кубка наций, которое нужно россиянкам для максимальной квоты на следующий сезон. Что бы ни говорили про уровень команды и как бы ни подвергали сомнению, имеет ли такое значение эта квота, едва ли будет плохо, если на стартовой позиции у нас будет еще одно место в дополнении к пяти уже существующим.
Помощь Логинова может пригодиться и в мужской эстафете, в которой, однако, ситуация гораздо лучше, чем в женской команде. Хотя на чемпионате мира есть и еще два ценных комплекта медалей — в смешанной эстафете и в
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