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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28610145/
31 января 2017, 12:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Определён состав сборной Италии по биатлону на чемпионат мира в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Италии по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Италии

Мужчины: Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло.

Женщины: Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци, Алексия Рунгальдьер.

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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