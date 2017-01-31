Определён состав сборной Италии по биатлону на чемпионат мира в Хохфильцене
Тренерский штаб сборной Италии по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Италии
Мужчины: Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло.
Женщины: Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци, Алексия Рунгальдьер.
Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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