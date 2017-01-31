Казахстанская биатлонистка рассказала о том, что ей помогло завоевать «золото» на Универсиаде в Алматы
Казахстанская биатлонистка Алина Райкова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свою победу на индивидуальной гонке на 15 километров.
«Очень рада, что смогла принести первую золотую медаль. Сегодня было сложно, погодные условия были непростые. Они помешали многим спортсменкам показать свой максимум. Я рада, что оправдала надежды болельщиков. Спасибо им за поддержку — она помогла победить», — сказала Райкова.
Райкова стала первым победителем домашней Универсиады от Казахстана. «Серебро» на этой же дистанции досталось Галине Вишневской.
Ранее еще две бронзовые медали казахстанской команде принесли Екатерина Айдова в конькобежном спорте и Анна Шевченко в лыжных гонках.
Напомним, в предыдущий день казахстанские спортсмены выиграли одно «серебро» и две «бронзы». На данный момент Казахстан занимает третье место в общекомандном зачете.
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