Казахстанская биатлонистка рассказала о том, что ей помогло завоевать «золото» на Универсиаде в Алматы

«Очень рада, что смогла принести первую золотую медаль. Сегодня было сложно, погодные условия были непростые. Они помешали многим спортсменкам показать свой максимум. Я рада, что оправдала надежды болельщиков. Спасибо им за поддержку — она помогла победить», — сказала Райкова.

Райкова стала первым победителем домашней Универсиады от Казахстана. «Серебро» на этой же дистанции досталось Галине Вишневской.

Ранее еще две бронзовые медали казахстанской команде принесли Екатерина Айдова в конькобежном спорте и Анна Шевченко в лыжных гонках.

Напомним, в предыдущий день казахстанские спортсмены выиграли одно «серебро» и две «бронзы». На данный момент Казахстан занимает третье место в общекомандном зачете.