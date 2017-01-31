Биатлонистка Воронина стала 9-й в индивидуальной гонке на Универсиаде

В женской индивидуальной гонке на 15 км победила биатлонистка из Казахстана Алина Райкова. Второй стала её соотечественница Галина Вишневская. Тройку призёров замкнула украинка Надежда Белкина. Лучшая из россиянок, Тамара Воронина, стала девятой.



Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Алина Райкова (Казахстан) — 59.48,7 (2).

2. Галина Вишневская (Казахстан) — +2.21,1 (4).

3. Надежда Белкина (Украина) — +2.23,6 (5)…

9. Тамара Воронина (Россия) — +5.17,8 (3)…

11. Инна Смирнова (Россия) — +6.53,5 (5)…

13. Анастасия Егорова (Россия) — +7.33,2 (8)…

17. Евгения Павлова (Россия) — +9.29,4 (7)…

21. Надежда Дубова (Россия) — + 11.12,2 (9).



Россиянка Ольга Шестерикова была дисквалифицирована.