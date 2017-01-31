Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Шведской федерации лыжных видов спорта.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Швеции
Мужчины: Фредрик Линдстрём, Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Торстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг.
Женщины: Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Элизабет Хогберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон.
Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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