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31 января 2017, 0:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки Универсиады

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов, которые 31 января примут участие в индивидуальных гонках в рамках Всемирной зимней Универсиады в Алма-Ате, сообщает пресс-служба СБР.

Женщины: Тамара Воронина (6-й стартовый номер), Анастасия Егорова (10), Надежда Дубова (17), Инна Смирнова (31), Ольга Шестерикова (32), Евгения Павлова (34).

Мужчины: Дмитрий Иванов (9), Александр Поварницын (14), Семён Сучилов (21), Иван Печёнкин (23), Александр Дедюхин (36), Сергей Корастылёв (37).

Старт женской гонки назначен 31 января на 8:15 мск, мужчины начнут гонку в 11:15 мск.
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