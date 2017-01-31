Известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки Универсиады

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Эдуард Латыпов вошел в состав сборной России по биатлону на Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).