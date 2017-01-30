Анфиса Резцова: Логинов не уступает Шипулину
Олимпийская чемпионка подвела итоги чемпионата Европы в Польше, где российские биатлонисты триумфально выиграли неофициальный общекомандный зачет, а также поделилась ожиданиями от приближающегося главного старта сезона — чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.
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— Чьи успехи на чемпионате Европы впечатлили больше всего?
— Мне понравились все! Ребята старались, это было видно, да и в целом выступление изумительное. Хотелось бы, чтобы так же мы выступили и на чемпионате мира. Столько медалей взять будет трудно, но если правильно распределить силы и правильно доверить дистанции спортсменам, бороться можно. По крайней мере, на сегодняшний день выступающие на Кубке IBU ребята выглядят на голову сильнее конкурентов, а значит, есть у нас тыл. Не согласна с тренерами, которые по ходу сезона так мало проводили ротацию спортсменов. Надо было пробовать, обкатывать, потому что в целом на этапах Кубка мира команда лидеров выглядит гораздо хуже, чем спортсмены на Европе.
Важно, чтобы была правильная подводка спортсменов за оставшуюся неделю: надо учесть, у кого какое самочувствие, у кого хромает
— Отношение к чемпионату Европы скептическое. Многие считают, что уровень конкуренции на нем довольно низкий.
— Не согласна. Посмотрите — здесь и Юлия Джима выступает, и Анастасия Меркушина, которая практически на всех этапах Кубка IBU бежала. Возьмите нашу женскую команду на Кубке мира: некоторые девушки и вовсе слабее тех, кто был на чемпионате Европы. И конкуренция в Польше была нисколько не меньше, чем на стратах рангом выше.
О СТАРЫХ И СЛЕПЦОВОЙ
— Если бы вы решали, кого брать на чемпионат мира, кого бы вы добавили к тем спортсменам, кто уже прошел отбор?
— Я бы вообще на оставшуюся до главного старта неделю взяла посмотреть расширенный состав. Допустим, подключила бы трех женщин и трех мужчин к тем, кто есть. Имею в виду Старых, Слепцову и Виролайнен из девчонок, Гараничева, Волкова и Логинова у мужчин. Чтобы посмотреть, как в общей тусовке все проведут подготовку. Рассматривать еще
— То есть, на ваш взгляд, на Кубок IBU лучше отправить тех, кто точно не выступит в Хохфильцене?
— Да, считаю, лучше тех, кто сейчас у нас на скамейке запасных. А остальных уже готовить централизованно. Но это мое мнение, может, для
— Как считаете, Старых уже готова к скоростям уровня Кубка мира и будет ли в Хохфильцене бороться за медали?
— Могу сказать, что Ира — очень сильная спортсменка. После долгого перерыва она в такой хорошей форме — просто от природы сильная. У нее сейчас есть такой психологический момент
— Что скажете про Светлану Слепцову?
— Света — сильная девчонка, я всегда об этом говорила. Но ее характер высокомерный ломает ее настолько… Особенно когда ее возвышают, говорят, что она готова. Она на Европе выступила здорово, на Кубке IBU — здорово, а когда на Кубок мира ее подтянули — почему она там не
— Над характером можно поработать…
— Да, но она над ним все это время не работала. Она работала над физикой, у нее есть уверенность в себе. Но характер, я вижу, не меняется. Дай бог, чтобы это было мое ошибочное мнение, и чтобы она своим результатом опровергла это! Есть просто такой момент у спортсменов, бывает, «звездимся», не можем с собой справиться. И вот эта «звездность» нам мешает.
— Ульяна Кайшева готова ехать на чемпионат мира?
— Хорошо, что Ульяну наигрывали на Кубке мира, а вот то, что из нее тоже уже звезду сделали, мне кажется, неправильно. Во взрослом возрасте — другие нагрузки, и она к ним еще не подошла. Мы же видим, что по сравнению с конкурентками она еще сырая. Считаю, что она еще немножко не добрала свою базу.
— Не могу не спросить про вашу дочь. Насколько Дарья Виролайнен готова бороться психологически?
— Физически она готова не хуже, чем другие девчонки, лежка у нее изумительная была во все времена. А стойка… Не знаю, надо спрашивать у тренеров, почему со стрельбой стоя не получается, видимо, эта ошибка
У нас потерялся спортивный принцип отборов — честных и четких. Если я в 94-м была олимпийской чемпионкой, это не значит, что меня в 95-м надо автоматически ставить. Отбирайтесь, поедут сильнейшие, а не те, кто
О ШИПУЛИНЕ, ЛОГИНОВЕ И ЭСТАФЕТЕ
— Как считаете, сможет Антон Шипулин нас порадовать долгожданным личным золотом на главном старте?
— Хочется верить, конечно. Мы все надеемся на Шипулина, все верим. Кто, как не он? Если он готов, он должен бежать все гонки. Если нет — давайте его на одной из дистанций заменим другим человеком, который готов. Посмотрите на иностранцев — они варьируют состав постоянно,
— Как на его фоне смотрится Логинов?
— Может быть, могу их
— В мужской команде теперь богатый выбор кандидатов на попадание в эстафетную четверку.
— Гараничев бывает нестабилен, у него в связи с эстафет порой случается
— У Волкова было не так много шансов проявить себя в этом сезоне.
— Леша — эстафетчик, у него всегда получаются эти гонки. Он очень четко настраивается на стрельбу, но он никогда не был очень быстрым спортсменом. Он один из немногих, кто психологически уравновешен в эстафете — такой в хорошем смысле пофигист, может переключиться и настроиться, не амбициозный, не зацикливается, может все отбросить и отвлечься. Логинов не из тех, кто гонку в голове пробегает еще вечером накануне. Он прекрасно понимает, что эстафета — это «его».
— С таким составом мы, кажется, должны в Хохфильцене выступить лучше, чем год назад, когда привезли с главного старта ноль медалей.
— Если будет как в прошлом году — грош нам цена, грош цена нашему биатлону российскому. Тогда просто надо в корне менять тренерский и руководящий состав. Это будет уже их вина, а не спортсменов. С начала сезона мы пытаемся подготовить биатлонистов к главному старту, а получается, «что-то не смогли,
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