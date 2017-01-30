Анфиса Резцова: Логинов не уступает Шипулину

— Чьи успехи на чемпионате Европы впечатлили больше всего?

— Мне понравились все! Ребята старались, это было видно, да и в целом выступление изумительное. Хотелось бы, чтобы так же мы выступили и на чемпионате мира. Столько медалей взять будет трудно, но если правильно распределить силы и правильно доверить дистанции спортсменам, бороться можно. По крайней мере, на сегодняшний день выступающие на Кубке IBU ребята выглядят на голову сильнее конкурентов, а значит, есть у нас тыл. Не согласна с тренерами, которые по ходу сезона так мало проводили ротацию спортсменов. Надо было пробовать, обкатывать, потому что в целом на этапах Кубка мира команда лидеров выглядит гораздо хуже, чем спортсмены на Европе.

Важно, чтобы была правильная подводка спортсменов за оставшуюся неделю: надо учесть, у кого какое самочувствие, у кого хромает что-то в стрельбе. Ходом, конечно, уже сложно что-то нагнать. Времени выдумывать нет, но, по-хорошему, сильных спортсменов надо подключить к подготовке и смотреть на их результаты. Правильно надо подойти к каждому. И к тем, кто выступил на Европе, и к тем, кто готовился на сборах. Нам есть из кого выбрать, надо просто правильно это сделать.

— Отношение к чемпионату Европы скептическое. Многие считают, что уровень конкуренции на нем довольно низкий.

— Не согласна. Посмотрите — здесь и Юлия Джима выступает, и Анастасия Меркушина, которая практически на всех этапах Кубка IBU бежала. Возьмите нашу женскую команду на Кубке мира: некоторые девушки и вовсе слабее тех, кто был на чемпионате Европы. И конкуренция в Польше была нисколько не меньше, чем на стратах рангом выше.

О СТАРЫХ И СЛЕПЦОВОЙ

— Если бы вы решали, кого брать на чемпионат мира, кого бы вы добавили к тем спортсменам, кто уже прошел отбор?

— Я бы вообще на оставшуюся до главного старта неделю взяла посмотреть расширенный состав. Допустим, подключила бы трех женщин и трех мужчин к тем, кто есть. Имею в виду Старых, Слепцову и Виролайнен из девчонок, Гараничева, Волкова и Логинова у мужчин. Чтобы посмотреть, как в общей тусовке все проведут подготовку. Рассматривать еще кого-то на Кубке IBU, думаю, не совсем верно, потому что стартов у всех было предостаточно. Кроме того как-то неправильно выглядит, что мы Логинова и Старых пытаемся в основной состав отправить, потому что они заслуживают по результатам. С одной стороны, после ажиотажа вокруг их дисквалификации, возможно, стоит придержать их немножко в этом сезоне, чтобы немного смягчить ситуацию. Если они сильные, они и в дальнейшем будут показывать высокие результаты. А с другой — ребята свое наказание отбыли. Вопрос очень сложный — тут должны наши руководители думать, должна быть четкая позиция.

— То есть, на ваш взгляд, на Кубок IBU лучше отправить тех, кто точно не выступит в Хохфильцене?

— Да, считаю, лучше тех, кто сейчас у нас на скамейке запасных. А остальных уже готовить централизованно. Но это мое мнение, может, для кого-то оно ошибочно и кому-то нужен еще один старт.

— Как считаете, Старых уже готова к скоростям уровня Кубка мира и будет ли в Хохфильцене бороться за медали?

— Могу сказать, что Ира — очень сильная спортсменка. После долгого перерыва она в такой хорошей форме — просто от природы сильная. У нее сейчас есть такой психологический момент из-за допинга, мол, «готова бороться, но меня не пускают». Это может сыграть роль, надломить. А физически она готова. Поэтому сейчас важно правильно ее подвести психологически. На сегодня она сильнее, и чем Подчуфарова, и чем Акимова, потому что Таня в последних гонках нас не радовала.

— Что скажете про Светлану Слепцову?

— Света — сильная девчонка, я всегда об этом говорила. Но ее характер высокомерный ломает ее настолько… Особенно когда ее возвышают, говорят, что она готова. Она на Европе выступила здорово, на Кубке IBU — здорово, а когда на Кубок мира ее подтянули — почему она там не выстрелила-то? Считаю, что Слепцова уже не выйдет на тот свой уровень чемпионата мира и Олимпийских игр. Пусть Света не обижается, что я ее как-то недолюбливаю — нет!

— Над характером можно поработать…

— Да, но она над ним все это время не работала. Она работала над физикой, у нее есть уверенность в себе. Но характер, я вижу, не меняется. Дай бог, чтобы это было мое ошибочное мнение, и чтобы она своим результатом опровергла это! Есть просто такой момент у спортсменов, бывает, «звездимся», не можем с собой справиться. И вот эта «звездность» нам мешает.

— Ульяна Кайшева готова ехать на чемпионат мира?

— Хорошо, что Ульяну наигрывали на Кубке мира, а вот то, что из нее тоже уже звезду сделали, мне кажется, неправильно. Во взрослом возрасте — другие нагрузки, и она к ним еще не подошла. Мы же видим, что по сравнению с конкурентками она еще сырая. Считаю, что она еще немножко не добрала свою базу.

— Не могу не спросить про вашу дочь. Насколько Дарья Виролайнен готова бороться психологически?

— Физически она готова не хуже, чем другие девчонки, лежка у нее изумительная была во все времена. А стойка… Не знаю, надо спрашивать у тренеров, почему со стрельбой стоя не получается, видимо, эта ошибка как-то не исправлена. Видимо, Валерий Медведцев тоже не увидел эту ошибку. Даша психологически устойчива, если нет постоянных подводных течений.. Просто девочка очень восприимчивая к любому мнению, к каким-то непониманиям, к любому «не получилось», она очень переживает. Полная противоположность моему характеру или той же Слепцовой. Это, конечно, ее тормозит. Я бы хотела, чтобы она в составе была, но не от того, что она моя дочь. Я вижу, что она может работать, может бороться — вы ей только помогите, подскажите, как со стойкой справится. А не ставьте крест после одной эстафеты на ней. Даже сильный человек психологически ломается, когда постоянно давят. Тренер должен быть психологом.

У нас потерялся спортивный принцип отборов — честных и четких. Если я в 94-м была олимпийской чемпионкой, это не значит, что меня в 95-м надо автоматически ставить. Отбирайтесь, поедут сильнейшие, а не те, кто кому-то нравится и не в надежде «она выйдет на свой пик формы». Не важно, какая фамилия будет. Главное — результат за страну.

О ШИПУЛИНЕ, ЛОГИНОВЕ И ЭСТАФЕТЕ

— Как считаете, сможет Антон Шипулин нас порадовать долгожданным личным золотом на главном старте?

— Хочется верить, конечно. Мы все надеемся на Шипулина, все верим. Кто, как не он? Если он готов, он должен бежать все гонки. Если нет — давайте его на одной из дистанций заменим другим человеком, который готов. Посмотрите на иностранцев — они варьируют состав постоянно, кто-то какие-то старты пропускает. По Антону на сегодня сложно сказать, будет ли он бороться за золото. Хотелось бы ему пожелать, чтобы он все-таки доказал, что он — Шипулин. Не надо только доказывать, что он такой же как Фуркад. Нет! Он — Шипулин.

— Как на его фоне смотрится Логинов?

— Может быть, могу их где-то на равных поставить. После побед на Европе Логинов, как и Старых, чувствует определенный негатив, связанный со всей этой допинговой историей. Физически он доказал, что не хуже Шипулина, что готов рубиться, но многое будет зависеть от того, как его подведут психологически тренеры. Я думаю, что он сможет бороться за медали.

— В мужской команде теперь богатый выбор кандидатов на попадание в эстафетную четверку.

— Гараничев бывает нестабилен, у него в связи с эстафет порой случается какой-то психологический срыв. Я бы в эстафету ставила либо Логинова, либо Волкова.

— У Волкова было не так много шансов проявить себя в этом сезоне.

— Леша — эстафетчик, у него всегда получаются эти гонки. Он очень четко настраивается на стрельбу, но он никогда не был очень быстрым спортсменом. Он один из немногих, кто психологически уравновешен в эстафете — такой в хорошем смысле пофигист, может переключиться и настроиться, не амбициозный, не зацикливается, может все отбросить и отвлечься. Логинов не из тех, кто гонку в голове пробегает еще вечером накануне. Он прекрасно понимает, что эстафета — это «его».

— С таким составом мы, кажется, должны в Хохфильцене выступить лучше, чем год назад, когда привезли с главного старта ноль медалей.