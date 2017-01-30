Драчев: Я бы взял Логинова на чемпионат мира

«Тут тренеры сборной должны все хорошенько взвесить. Дело в том, что до начала чемпионата осталось не так много времени, и наверняка уже есть планы, кто какую гонку побежит. Так что вопрос заключается не в том, брать Логинова или нет, а в том, будет ли он там выступать. Если Логинов сейчас приедет в первую сборную, то кого-то придется оттуда убирать.

Но если вы хотите услышать мое мнение, то я бы взял Логинова на чемпионат мира. Парень выступил очень хорошо. Может, появилась бы возможность поставить его на одну из гонок. Почему бы, например не попробовать Сашу в индивидуалке? — заявил Драчев в интервью RT.