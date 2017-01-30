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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28603996/
30 января 2017, 20:57 | Биатлон | «Газета.Ру»

Драчев: Я бы взял Логинова на чемпионат мира

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев признался, что он взял бы Александра Логинова на чемпионат мира.

«Тут тренеры сборной должны все хорошенько взвесить. Дело в том, что до начала чемпионата осталось не так много времени, и наверняка уже есть планы, кто какую гонку побежит. Так что вопрос заключается не в том, брать Логинова или нет, а в том, будет ли он там выступать. Если Логинов сейчас приедет в первую сборную, то кого-то придется оттуда убирать.

Но если вы хотите услышать мое мнение, то я бы взял Логинова на чемпионат мира. Парень выступил очень хорошо. Может, появилась бы возможность поставить его на одну из гонок. Почему бы, например не попробовать Сашу в индивидуалке? — заявил Драчев в интервью RT.
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