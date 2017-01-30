Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы

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13 медалей

Сборная России провела блестящий турнир, выиграв на континентальном первенстве 13 медалей, из которых 6 были золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми.

Во многом этому обстоятельству поспособствовало выступление отбывших дисквалификации за допинг Александра Логинова и Ирины Старых, чьим настоящим уровнем, конечно, является Кубок мира.

Но это сейчас легко говорить об очевидном, а перед чемпионатом Европы им еще нужно было доказать обоснованность своих притязаний на место в первой команде в преддверии чемпионата мира.

Иван Логинов завоевал два золота и серебро, Старых выступил не хуже — две медали высшей пробы и бронза, и теперь разговоры о том, что они должны попасть в команду на чемпионат мира только усилились.

При этом «мировая общественность» в лице многих иностранных биатлонистов, скорее всего, встретит россиян не очень дружелюбно, испытывая к ним недоверие. Правда, так настроены далеко не все — Оле-Эйнар Бьорндален недавно публично заявлял, что дисквалификации должны оставаться в прошлом после их окончания.

Рекорд Волкова

Известный российский биатлонист Алексей Волков, недавно еще выступавший в составе первой команды, в Польше установил рекорд.

Одержав победу в смешанной эстафете, Волков завоевал свою седьмую золотую медаль континентальных первенств, обойдя, что символично, поляка Томаша Сикору.

Сикора при этом удерживает первенство по общему количеству медалей — их у поляка 14.

Логинов, Старых и Гараничев достойны ЧМ

Итоги чемпионата Европы с уклоном на сборную России подвел в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов.

— Сборная России завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы по биатлону. Для вас этот безоговорочный успех неожиданным или, учитывая то, что в составе были Александр Логинов и Ирина Старых, это было довольно предсказуемо?

— Для меня, как для бывшего спортсмена, любой стар важен. И считаю, что результат сборной России — отличный, независимо от того, кто бежал.

— Результат вас удивил?

— Не скажу, что прямо удивил. Но если и удивил, то приятно.

— Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке, золото в гонке преследования, серебро в спринте. Вы ожидали, что он сразу начнет выступать на таком высоком уровне после двухлетней дисквалификации?

— Это уровень профессионала. Человек хорошо выступал на соревнованиях европейского и мирового уровня. Александр и сейчас находится на хорошем уровне. Видно, что он два года провел как надо, а не занимаясь ерундой, за что ему спасибо. Достойное начало после отбытия наказания.

— Как считаете, он уже гарантировал себе попадание в сборную на чемпионат мира?

— Я не могу сейчас прокомментировать этот момент, потому что не нахожусь в команде и не знаю, что думают об этом тренеры, какие у них критерии отбора. Поэтому я не знаю.

— Как можете оценить выступление Ирины Старых? На ее счету золото в индивидуальной гонке, золото в гонке преследования и бронза в спринте.

— Точно так же, как выступления Александра. Она старалась, готовилась и провела хороший старт после возвращения. Молодцы.

— Некоторые спортсмены, выступающие в Кубке мира, негативно высказывались по поводу возвращения Логинова и Старых на мировой уровень после дисквалификаций. Это давление не скажется на их выступлении, если Логинова и Старых возьмут на чемпионат мира?

— Думаю, давление может сказаться в любом случае, но не стоит забывать — и тот же [президент IBU] Андерс Бессеберг сказал, что они отбыли свое наказание и могут выступать. Так было и раньше, многие, в том числе иностранные, спортсмены отбывали дисквалификации и возвращались к стартам. Правила должны быть едиными для всех, независимо от страны, за которую спортсмен выступает. Это первый момент.

А по поводу второго — давление наверняка будет ощущаться, но как оно повлияет я не могу сказать, потому что сам не был, к счастью, в подобной ситуации и не знаю, что Логинов и Старых будут ощущать.

— А что вы думаете по поводу перспектив Евгения Гараничева? На чемпионате Европы серебро в гонке преследования, победа в супермиксте.

— Конечно, Гараничев соответствует уровню сборной, спору нет. И раньше было, что с чемпионата Европы брали людей на чемпионат мира. Евгений показал, что он достоин, и лично я бы его взял на чемпионат мир. Но это именно мое мнение.