СБР: Российские и украинские биатлонисты поддерживают дружеские отношения
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские и украинские биатлонисты сохраняют дружеские отношения, конфликтных ситуаций по политическим мотивам между ними не возникает. Об этом ТАСС заявил руководитель
медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.
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В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском городе
«Никаких трений между сборными России и Украины никогда не было. Напротив, спортсмены поддерживают хорошие взаимоотношения», — сказал Бойцов.
На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете.
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