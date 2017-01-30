СБР: российские и украинские биатлонисты поддерживают дружеские отношения

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В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй, второе место заняла команда Норвегии, третьими стали украинцы. На цветочной церемонии произошел казус, когда спортсмены стали уходить во время исполнения гимна России. Причиной стала ошибка организаторов.

«Никаких трений между сборными России и Украины никогда не было. Напротив, спортсмены поддерживают хорошие взаимоотношения», — сказал Бойцов.

На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете.