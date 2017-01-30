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30 января 2017, 15:45 | Биатлон | ТАСС

СБР: Российские и украинские биатлонисты поддерживают дружеские отношения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские и украинские биатлонисты сохраняют дружеские отношения, конфликтных ситуаций по политическим мотивам между ними не возникает. Об этом ТАСС заявил руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

Руководитель <nobr>медиа-службы</nobr> Союза биатлонистов России Константин Бойцов заявил что никаких трений между сборными России и Украины никогда не было. Увеличить
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В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй, второе место заняла команда Норвегии, третьими стали украинцы. На цветочной церемонии произошел казус, когда спортсмены стали уходить во время исполнения гимна России. Причиной стала ошибка организаторов.

«Никаких трений между сборными России и Украины никогда не было. Напротив, спортсмены поддерживают хорошие взаимоотношения», — сказал Бойцов.

На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете.
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