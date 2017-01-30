Губернатор Тюменской области будет отстаивать право проведения ЧМ-2021
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Губернатор Тюменской области и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев заявил, что будет отстаивать право проведения Тюменью чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
В начале сентября Тюмень на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) получила право на проведение чемпионата мира 2021 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA), независимая комиссия которого под руководством Ричарда Макларена расследовала дело о применении российскими спортсменами допинга, направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.
«Мы будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять долгожданные соревнования по биатлону. Мы знаем, что при голосовании членами IBU за наш город в 2016 году были соблюдены все юридические моменты, нарушений не допущено. Это решение законно. У наших противников должны быть весомые аргументы, чтобы лишить нас этого права. Я надеюсь, что разум восторжествует», — сказал Якушев, чьи слова приводятся на официальном сайте Тюменской области.
В 2016 году Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Макларена дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России. В середине января Чешский союз биатлонистов в письме IBU потребовал от организации объяснений выбора Тюмени местом проведения мирового первенства-2021 вопреки рекомендациям МОК.
«Чешская команда
Губернатор планирует отстаивать позиции Тюменской области 8 февраля на внеочередном заседании IBU в австрийском Хохфильцене. Ожидается, что на конгрессе, в частности, может быть рассмотрен вопрос проведения чемпионата мира-2021. «На мой взгляд, вокруг этих соревнований сложилась неправильная ситуация. Прежде всего, нужно уважать любителей спорта. Следует отделить тему допинга от права зрителей наслаждаться захватывающими стартами. Ведь от запретов, прежде всего, страдают болельщики. А они к проблеме допинга не имеют никакого отношения», — заявил Якушев.
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