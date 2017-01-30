Затем он некоторое время занимал пост вице-президента СБР.



«Сейчас все понимают, что развал российского биатлона начали такие одиозные личности, как Польховский и Малин, которые решили сместить меня. Как ни странно, этот бойкот поддержали тогдашние капитаны команды — сначала Ростовцев, затем Рожков и Круглов. Больше всех в своё время я сделал для Круглова, когда его папа был в алкогольной зависимости, я оплачивал ему сборы, взял его в сборную команду. Папа звонил мне, уговаривал дрожащим голосом. Паша Ростовцев — человек абсолютно беспринципный, никогда ни за что не отвечающий и по жизни всем недовольный. У меня хранятся в архиве все публикации тех лет. Помню, как талантливый парень Максим Чудов, не имея опыта, пошёл на поводу у этой команды.



Особую роль в этих скандалах играл Виктор Майгуров, который на конгрессе вскакивал, кричал: “Бюджет должен быть прозрачным”. Я не стал отвечать ему тогда при всех членах конгресса, потому что я не Майгуров, не потерявший совесть человек. Сейчас я могу сказать прямо: “Не с восьмиклассным образованием оценивать бюджет”. Наверное, во всей истории российского и советского спорта до Майгурова ни в одном регионе не было министра спорта без высшего образования. Витя, я тебе сделаю ещё подарок в виде рассказов о твоей деятельности на посту министра спорта Югры в следующей книге.

К великому сожалению, тогда не разобрался в ситуации Володя Аликин и пошёл на поводу у спортсменов, а потом они во главе с Кругловым предали и его. Я уже писал, как капитан покинул в Корее тонущий корабль. Задача Прохорова в то время была организовать финансирование, что было сделано с лихвой. Деньги тратили направо и налево, но команда прохвостов Кущенко, Майгуров, Пак не могла при этом обеспечить результат на протяжении пяти лет и ответить ни на один вопрос. Кроме допинговых скандалов, которым мы не могли противостоять, от них ничего не осталось, и Кравцову и его команде приходится решать эти проблемы и по сей день», — написал Тихонов на своём официальном сайте.