Стал известен состав сборной Канады на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Канады по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Канады.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Канады
Мужчины: Скотт Гоу, Кристиан Гоу, Брендан Грин, Макс Дэвис.
Женщины: Розанна Кроуфорд, Джулия Рэнсом, Эмма Лундер, Меган Тенди.
Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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