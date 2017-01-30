Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28595472/
30 января 2017, 10:20 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Канады на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Канады по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Канады.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Канады
Мужчины: Скотт Гоу, Кристиан Гоу, Брендан Грин, Макс Дэвис.
Женщины: Розанна Кроуфорд, Джулия Рэнсом, Эмма Лундер, Меган Тенди.

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России