Васнецова и Поршнев победили в спринте на этапе юниорского Кубка IBU

Их победителями, как и накануне, стали российские биатлонисты.



В мужской гонке первенствовал Никита Поршнев, который на 10 секунд опередил своего товарища по команде Игоря Малиновского. Всего в шестёрку лучших пробились пятеро россиян, в том числе победивший накануне Кирилл Стрельцов.



Женскую гонку выиграла Валерия Васнецова. Победившая накануне Екатерина Мошкова на сей раз довольствовалась вторым местом.



Юниорский Кубок IBU. Поклюка (Словения). Спринт, 7,5 км. Юниорки



1. Валерия Васнецова (Россия) — 22.33,7 (1)

2. Екатерина Мошкова (Россия) — +35,0 (2)

3. Миртиль Бегю (Франция) — +1.06,0 (1)

4. Наталья Ушкина (Россия) — +1.07,6 (3)…

6. Людмила Улыбина (Россия) — +1.20,6 (1)…

9. Екатерина Санникова (Россия) — +1.44,1 (2)…

11. Елизавета Каплина (Россия) — +1.49,0 (2)

32. Антонина Писарева (Россия) +3.30,3 (4)



Спринт, 10 км. Юниоры



1. Никита Поршнев (Россия) — 25.54,0 (1)

2. Игорь Малиновский (Россия) — +10,0 (2)

3. Игорь Карпюк (Беларусь) — +23,4 (1)

4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +27,6 (1)

5. Никита Лобастов (Россия) — +34,5 (0)

6. Александр Насекин (Россия) — +44,3 (0)

13. Василий Томшин (Россия) — +1.16,3 (1)

47. Семён Бей (Россия) — +3.45,2 (4).