Как повторить Душники-Здруй в Хохфильцене?

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Сначала Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев стали первыми в сингл-миксте, а затем Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов победили в смешанной эстафете. Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы.

На удачных турнирах так обычно и бывает: как пошло хорошо с самого начала, так в том же замечательном духе и продолжилось. На чемпионате Европы в Польше наша команда, изначально выступая в очень сильном составе, сумела поддержать свое реноме. Шесть золотых медалей из восьми возможных — о лучшем вряд ли вообще можно было мечтать.

Победа в сингл-миксте Виролайнен и Гараничева стала едва ли не самой неожиданной из всех. Тренеры приняли парадоксальное решение объединить в команду нестабильных эстафетных стрелков последних лет. Если посчитать в сумме все штрафные круги, которые на этапах Кубка мира на двоих заработали Виролайнен с Гараничевым, получится добрый десяток. С другой стороны, например, у Светланы Мироновой, которая конкурировала с Виролайнен за место в эстафете, опыта Кубка мира вообще нет, а стабильной стрельбой она также не отличается. А Гараничев, наряду с провалами, не раз доказывал, что способен в эстафете выступать классно.

В Польше все так и получилось. Дарья и Евгений не обошлись без дополнительных патронов, и на заключительном этапе Гараничеву предстояло сражаться с норвежцем Ветле Кристиансеном. В итоге Евгений уверенно обошел не самого слабого соперника и сразу после финиша попал в объятия Виролайнен. Напарница даже помогла ему снять лыжи — ради таких трогательных моментов сингл-микст, наверное, и придумали.

РЫВОК СТАРЫХ И ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ СЛЕПЦОВОЙ

Заключительная гонка чемпионата Европы, смешанная эстафета в ее классическом формате, на самом деле, значила для всех ее участников многое. Состав тренеры выставили самый оптимальный, и вопреки ожиданиям, никто из лидеров отдыха не получил. Это значило, что перед чемпионатом мира в Хохфильцене наставникам крайне важно было проверить спортсменов в условиях, приближенных к боевым. Критерии отбора на мировой форум в Польше, кстати, выполнили трое из нашего квартета — все, кроме Алексея Волкова. Но в надежности Волкова как эстафетного бойца сомнений и быть не может. А вот остальные трое в серьезных эстафетах давно не выступали.

Ирина Старых, которая вышла на старт в ранге двукратной победительницы турнира, на самом деле, выдала феноменальный первый этап. Соперницы Ирине достались самые серьезные — основной финишер главной сборной Украины Анастасия Меркушина и немка Надин Хорхлер. Со стрельбы стоя Старых, задействовавшая один дополнительный патрон, ушла третьей, в 11 секундах от Меркушиной. Но заключительный отрезок дистанции россиянка прошла просто невероятно, отыграв у далеко не слабой украинки все отставание и даже сделав отрыв! В итоге, Старых передала эстафету Слепцовой первой с преимуществом над Украиной в 9,4 секунды.

Олимпийская чемпионка Ванкувера, Слепцова также подтвердила, что сейчас находится в весьма неплохих кондициях. Особенно понравилось хладнокровие, с которым Светлана пережидала порывы ветра на стрельбе. Слепцова образца трех-четырехлетней давности в такой ситуации наверняка бы занервничала, начала торопиться и промахиваться. Как, собственно, и случилось в Польше с украинкой Юлией Джимой, которая зашла на штрафной круг. А Слепцова тонко и расчетливо делала паузы во время самых сильных порывов, а потом как ни в чем не бывало закрывала мишени. Один запасной патрон на два рубежа — отличный результат стрельбы для россиянки.

ФИНИШ ЛОГИНОВА: ТАК БЫ И В ХОХФИЛЬЦЕНЕ!

В итоге, женская часть команды передала эстафету Алексею Волкову с полуминутным преимуществом перед преследователями. Волков практически полностью оправдал реноме лучшего стрелка мирового биатлона, в то время как соперники повально ошибались. Наш финишер Александр Логинов отправился на дистанцию уже почти в минуте перед преследовавшими его сборными Украины и Норвегии.

Нетрудно догадаться, что для Логинова — самого титулованного спортсмена этого чемпионата — остальное уже было делом техники. Хотя Александр и пощекотал нервы, использовав на стрельбе лежа все три дополнительных патрона. Но к тому моменту разрыв был уже столь велик, что Логинов мог себе это позволить.

Финишировал российский биатлонист с флагом на перевес. В итоге, Старых и Логинов стали в Польше трехкратными чемпионами Европы, а Слепцова и Волков завоевали свои первые золотые награды. Вот так бы и через пару недель в Хохфильцене!

Синглмикст

1. РОССИЯ (ВИРОЛАЙНЕН, ГАРАНИЧЕВ) — 37.10,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Таннреволь, Кристиансен) — отставание 6,3 (0 + 7)

3. Польша (Гузик, Гузик) — 13,9 (0 + 5)

4. Украина (Варвинец, Доценко) — 20,9 (0 + 5)

5. Австрия (Иннерхофер, Комац) — 22,2 (1 + 9)

6. Германия (Кнолль, Дорфер) — 27,2 (0 + 11)



Смешанная эстафета 2×6 + 2×7,5 км.

1. РОССИЯ (СТАРЫХ (0 промахов +1), СЛЕПЦОВА (0+1), ВОЛКОВ (1+0), ЛОГИНОВ (3+0)) — 1:12.26,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Норвегия (Эрдаль (0+2), Хубер (0+1), Бьентегорд (3+1), Йессбакк (1+1)) — отставание 36,4 (0 + 9)

3. Украина (А. Меркушина (1+0), Джима (2+4), Жирный (0+0), Ткаленко (0+0)) — 37,1 (1 + 6)

4. Болгария (Йорданова (0+1), Стоянова (2+1), Герджиков (0+1), Илиев (3+3)) — 1.16,4 (0 + 11)

5. Чехия (Йоханидешова (2+0), Ислова (0+3), Соукуп (1+1), Кристейн (1+3)) — 1.17,4 (0 + 11)

6. Германия (Н. Хорхлер (3+2), К. Хорхлер (0+2), Рес (1+4), Наврат (0+0)) — 1.39,7 (1 + 11).