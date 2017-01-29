Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕ

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Сборная России завоевала шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете.

«Что касается итогов выступления сборной на чемпионате Европы, то естественно, медали, которые мы завоевали, говорят о том, что команда очень хорошо подошла к старту и удачно выступила — давно такого не было. Многие сборные приехали сильными составами — Болгария, сильная команда у Чехии, польская команда, Украина. Меня очень радует, что наши спортсмены конкурентноспособные, считаю, что это очень удачное выступление и хороший результат», — сказал Касперович.

Чемпионат Европы завершился в воскресенье.