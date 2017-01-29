Белорусские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на ЧЕ

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Квартет в составе Марии Панфиловой, Кристины Ильченко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова уступил более двух минут победителям — +2 мин. 22,0 сек (1+8). Первое место заняли биатлонисты России — 1 час. 12,26 сек. (0+6). Серебряные награды завоевала команда Норвегии — +36,4 сек. (0+9). Третьими финишировали украинские биатлонисты — +37,1 сек. (1+6).

В заключительный день чемпионата Европы также состоялись гонки в микстах. Беларусь представляли Кристина Мазурина и Максим Воробей, которые заняли 16 место. Победил дуэт из России Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев — 37 мин. 10,2 сек. (0+7). Белорусы уступили первому месту 3 мин. 49,8 сек. (2+13).

Следующим крупным стартом биатлонистов станет чемпионат мира, первая гонка которого состоится в австрийском Хохфильцене 9 февраля.