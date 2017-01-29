Тренер: Состав сборной России по биатлону на ЧМ будет объявлен 30 января

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В воскресенье завершился чемпионат Европы в Польше, на котором сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

«Пока о составе говорить рано, завтра у нас соберется тренерский штаб и мы определимся об окончательном составе на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской команде. Есть вопросы и по эстафете», — сказал Касперович.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.