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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28590757/
29 января 2017, 17:42 | Биатлон | Р-Спорт

Сборная России по биатлону стала первой в медальном зачете по итогам ЧЕ в Польше

Сборная России по биатлону заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в воскресенье в польском городе Душники-Здруй.

В воскресенье состоялись одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета, в обеих гонках победили россияне.

Таким образом, в сумме представители сборной России на чемпионате Европы в Польше завоевали 13 медалей, из которых 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы). Тройку лучших замкнула команда Болгарии (1 — 1 — 1).
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Новости Биатлона

Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕ

Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕ

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборная России по биатлону показала хороший результат и удачно выступила на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер национальной команды Александр Касперович.
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