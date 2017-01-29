Сборная России по биатлону стала первой в медальном зачете по итогам ЧЕ в Польше

В воскресенье состоялись одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета, в обеих гонках победили россияне.

Таким образом, в сумме представители сборной России на чемпионате Европы в Польше завоевали 13 медалей, из которых 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы). Тройку лучших замкнула команда Болгарии (1 — 1 — 1).