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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28590158/
29 января 2017, 16:01 | Биатлон | Советский спорт

Евгений Гараничев: В супермиксте я чувствовал себя очень комфортно

Биатлонист Евгений Гарничев, который в паре с Дарьей Виролайнен выиграл чемпионат Европы в супермиксте, поделился своими впечатлениями.

— Наверное, я рисковал на последнем огневом рубеже. Хотел стрелять быстро и чисто, но в конце промахнулся. В целом, я чувствовал себя очень комфортно. Работал в своем ритме, — цитирует Гараничева официальный сайт «Матч ТВ».

Россияне Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше. Наш дуэт использовал семь дополнительных патронов, но обошелся без штрафных кругов. Второе место заняли норвежские биатлонисты — Ингрид Тандревольд, Ветле Кристиансен. Тройку замкнули хозяева турнира — поляки.
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