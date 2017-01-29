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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28589392/
29 января 2017, 13:10 | Биатлон | ТАСС

Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен одержали победу в сингл-миксте на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша). Спортсмены показали суммарный результат 37 минут 10,2 секунды, допустив семь промахов на восьми огневых рубежах.

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Второе место заняли норвежцы (отставание 6,3 секунды; 7 промахов), третье — поляки (+13,9; 5).
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