Руссобиатлон. Как российские биатлонисты покорили Европу

Восемь лет назад, когда чемпионат Европы проходил в Уфе, организаторы придумали для него бренд — Евробиатлон. Постепенно он прижился и пригодился и в прошлом году, когда Россия принимала эти соревнования в Тюмени. Однако после стартов в польском городе Душники-Здруй турнир впору переименовывать в открытый чемпионат России по биатлону или, для краткости, в Руссобиатлон. Наши спортсмены, подгоняемые серьёзной мотивацией — отобраться на чемпионат мира, порвали всех соперников и завоевали 11 наград, четыре из которых высшей пробы. Самое время разобраться, какие преференции получат их обладатели.

Логинов, Слепов и Гараничев выполнили условия отбора

Александр Логинов в гонке преследования смотрелся увереннее, чем в спринте, что заставляет говорить о том, что причина его спада в скорости вовсе не в промахе с пиком формы, а в недовосстановлении или в не лучшей работе лыж. Сегодняшнюю гонку он провёл по-королевски, показав, что на этом уровне он выше всех на голову, как Фуркад на Кубке мира, а заодно снял все вопросы по поводу своей нужности на чемпионате мира.



Евгений Гараничев в спринте разочаровал. Сделал два промаха и ходом проиграл полминуты Андрею Расторгуеву. Дошло до того, что даже губернатор Тюменской области намекнул, что с такими выступлениями делать ему на чемпионате мира нечего. Получив волшебный пендель от шефа, Евгений совсем с другим настроем вышел на гонку преследования и с 17-го места буквально запрыгнул на пьедестал, тем самым избавив тренеров от головной боли — включать его своим решением в состав или нет. Гараничев теперь, наряду с Логиновым, реальный претендент на заявку в спринт и преследование. Алексей Слепов стал третьим призёрам в личных гонках, который имеет право ехать в Хохфильцен, однако вряд ли он будет там стартовать. На связку спринт — преследование есть и более достойные кандидаты, а индивидуальная гонка, несмотря на медаль в Польше, явно не его дисциплина.

Нужен ли такой Малышко?

Дмитрий Малышко формальные критерии отбора выполнил ещё на январских этапах Кубка мира, но поездку в Польшу он явно не занесёт себе в актив. Возможно, у него в этом сезоне уже слишком много стартов и хорошая форма начала января ушла окончательно. Но нужен ли на чемпионате мира спортсмен, который не может попасть в десятку на турнире рангом ниже? Вероятно, что тренеры включат его в состав, но только в качестве запасного, а на мире он не проведёт ни одной гонки.



Наконец, последней интригой в мужской команде станет ещё одна вакансия — кандидата определят тренерским решением. Реальных претендентов на неё двое: отлично проявивший себя в декабре, но проваливший январские личные гонки Матвей Елисеев и снайпер и надёжный эстафетчик Алексей Волков, которому совсем чуть-чуть не хватило в преследовании, чтобы добраться до подиума. Алексей как мог изо всех сил цеплялся за латвийца Андрея Расторгуева, но реального сопротивления ему не оказал, а в итоге упустил возможность снять все вопросы. Тем не менее в качестве запасного эстафетчика и кандидата на индивидуальную гонку Волкова тренеры, наверняка, держат в уме.

Как провалить три главных старта и не попасть в сборную

Дарья Виролайнен проводит в целом неплохой сезон и лидирует в Кубке IBU с большим отрывом. Но для попадания в основу этого оказывается недостаточно, и кивать на необъективность тренеров у титулованной мамы Дарьи нет никакого морального права. Дело в том, что Виролайнен провалила все ключевые старты этого сезона. Сначала она на внутреннем отборе не попала даже на Кубок IBU и оказалась в заявке только после болезни одной из участниц. Затем в Чайковском безуспешно попыталась пройти отбор в основной состав и ни разу не попала даже в десятку. Наконец, бесславно завершилась и её европейская эпопея, где Виролайнен уступила даже молодой и перспективной Светлане Мироновой. Какие уж тут вопросы?

Старых и Слепцова поедут в Хохфильцен?

На три вакантных места в женской сборной будут претендовать две спортсменки с чемпионата Европы. Одна из вакансий будет отдана кому-то из молодых спортсменок, а именно Виктории Сливко или Ульяне Кайшевой. Две другие по праву должны занять призёры чемпионата Европы. Причём Светлана Слепцова и Ирина Старых поднимались на пьедестал в каждой из трёх личных гонок, что никак не назовёшь случайностью. Старых сейчас находится в том же положении, что и Логинов. Никаких законных оснований не допускать её на чемпионат мира нет, а по спортивному принципу она заслужила это место.

Слепцова дважды была второй и один раз третьей, чего достаточно для поездки в Хохфильцен. Скорее всего, ей будет уготована роль запасной, но в случае слабых выступлений в личных гонках она может и на эстафетное место замахнуться, тем более что в декабре в командных дисциплинах она картины не портила. Более того, в последние годы сложно представить состав сборной без представительниц Югры, а Светлана — самая железная кандидатка от этого региона. Год назад Евробиатлон стал хорошим толчком для того, чтобы уверенность обрели Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Логинов, Старых и Слепцова сейчас сделали отличную заявку перезапустить свою карьеру и вернуться на прежние позиции.