Мутко считает, что проявившие себя на ЧЕ российские биатлонисты получат шанс поехать на ЧМ

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На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Польше, российские спортсмены завоевали уже четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

«Тренеры решат, кто будет выступать на чемпионате мира. Было объявлено, что состав будет сформирован после чемпионата Европы. Думаю, что те ребята, которые себя проявят и будут уверенно чувствовать себя на чемпионате Европы, получат шанс», — считает Мутко.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье. Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.