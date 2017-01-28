Мутко считает, что проявившие себя на ЧЕ российские биатлонисты получат шанс поехать на ЧМ
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские биатлонисты, проявившие себя на чемпионате Европы, получат шанс выступить на чемпионате мира. Таким мнением с ТАСС поделился
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Польше, российские спортсмены завоевали уже четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
«Тренеры решат, кто будет выступать на чемпионате мира. Было объявлено, что состав будет сформирован после чемпионата Европы. Думаю, что те ребята, которые себя проявят и будут уверенно чувствовать себя на чемпионате Европы, получат шанс», — считает Мутко.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье. Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.
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