Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28585150/
28 января 2017, 17:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Объявлен состав сборной Финляндии на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Ассоциация биатлона Финляндии назвала состав команды на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия), который пройдёт с 8 по 19 февраля.

В соревнованиях выступят по четыре биатлониста и биатлонистки, включая чемпионку мира Кайсу Мякяряйнен.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
Состав сборной Финляндии

мужчины: Туомас Гренман, Олли Хииденсало, Микко Лоукканхухта, Теро Сеппяля;
женщины: Мари Лаукканен, Санна Маркканен, Кайса Мякярайнен, Лаура Тойванен.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Мутко считает, что проявившие себя на ЧЕ российские биатлонисты получат шанс поехать на ЧМ

Мутко считает, что проявившие себя на ЧЕ российские биатлонисты получат шанс поехать на ЧМ

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские биатлонисты, проявившие себя на чемпионате Европы, получат шанс выступить на чемпионате мира. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России