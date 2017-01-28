Объявлен состав сборной Финляндии на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
Ассоциация биатлона Финляндии назвала состав команды на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия), который пройдёт с 8 по 19 февраля.
В соревнованиях выступят по четыре биатлониста и биатлонистки, включая чемпионку мира Кайсу Мякяряйнен.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
Состав сборной Финляндии
мужчины: Туомас Гренман, Олли Хииденсало, Микко Лоукканхухта, Теро Сеппяля;
женщины: Мари Лаукканен, Санна Маркканен, Кайса Мякярайнен, Лаура Тойванен.
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