Ай да Старых!

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Пожалуй, после успешного выступления на Кубке IBU и двух первых гонок чемпионата Европы, где она взяла золото и бронзу, на старт гонки преследования Старых выходила в ранге одной из фавориток дистанции. Она стартовала третьей с отставанием более полуминуты от победительницы спринта украинки Юлии Джимы и в десяти секундах от подруги по команде Светланы Слепцовой.

По первым двум рубежам Джима дала понять, что не только готова быстрее всех бежать на лыжне (у нее сегодня лучшее время по чистому ходу), но и уступать лидерства не намерена даже на промежуточных отсечках. В этот момент промах допустила Слепцова, и хоть и сохранила за собой третью позицию, но увеличила разрыв до 43 секунд. Старых же последовала за соперницей второй.

Но на третьем рубеже украинка дрогнула, допустив промах и тем самым позволив соперницам подобраться к себе вплотную. Чем и воспользовалась Старых, которая стреляла в субботней гонке безупречно все четыре раза.

После третьего рубежа она ушла на дистанцию вслед за соперницей и на заключительной стрельбе разобралась с соперницей — Джима заработала еще один штрафной круг.

Серебряный призер спринта Светлана Слепцова, прошедшая три стрельбы лишь с одной помаркой на втором рубеже, к заключительной была готова биться до последнего. Она отстреляла чисто, но на дистанцию убежала вместе с Джимой, которая к тому моменту закончила свой штрафной круг. Борьба на последних километрах получилась яркой, но было видно, что украинка получше готова физически. И вскоре Джима не только обогнала Слепцову, но и сумела от нее немного оторваться. Олимпийская чемпионка Ванкувера, несмотря на то, что сил на борьбу за серебро уже не оставалась, в последних двух гонках показала характер.

Старых же, первая закрыв мишени на заключительном рубеже, уверенно отправилась на последний круг — в ее победе к тому моменту, пожалуй, уже не сомневался никто, а просвет между ней и догоняющей Джимой к финишу даже увеличился. И это несмотря на то, что по чистому ходу россиянка была в гонке третьей, уступив Джиме и Слепцовой. Жаль только, финишировала Старых по дальней от трибун дорожке, иначе непременно бы завершила гонку с российским флагом в руках.

Для спортсменки, пропустившей три года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, такой стремительный рывок результатов будет означать как минимум огромный эмоциональный подъем и уверенность в себе. Впрочем, своими результатами Старых уже показала, что долгая пауза ее ничуть не сломила, и она только-только разгоняется после не самого легкого периода в декабре и январе, когда она проходила отбор в команду. Похоже, сомнений в ее участии в чемпионате мира уже нет — она сможет не только побороться в личных гонках, но и помочь россиянкам подтянуть недостающие позиции на одном из этапов эстафеты. Главное сейчас для тренерского штаба и самой спортсменки — грамотно распределить оставшиеся дни до чемпионата мира, дав нужное количество нагрузки и отдыха.

В целом в гонке вся борьба за пьедестал развернулась между тремя соперницами — двумя россиянками и украинкой, но от этого менее интересной не стала. К тому же, неплохой результат показала и еще одна россиянка Светлана Миронова, которая, несмотря на три промаха выиграла финиш у польки Моники Хойниш, поднявшись в пятерку лучших со стартовой 13-й позиции.

Чуть менее удачно сложилась гонка для Дарьи Виролайнен — спортсменка была ногами быстрее Мироновой, но вот со стрельбой не заладилось — четыре промаха случились на первых трех рубежах. Восьмой результат показала Анна Никулина, которая заработала за гонку два штрафных круга. Обе спортсменки улучшили свой результат спринта на одну позицию.

В этой гонке российские биатлонистки стартовали впятером — относительно Ольги Якушовой было принято решение о пропуске дистанции, поскольку спортсменка приболела.

На этом на чемпионате Европы программа личных гонок завершена, в воскресенье пройдут два последних старта — сингл-микст и смешанная эстафета. Возможно, кого-то из спортсменов, кто уже доказал в Польше свое право поехать на главный старт сезона в австрийский Хохфильцен, тренерский штаб прибережет в преддверии заключительной фазы подготовки.