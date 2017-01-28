Логинов: Я человек добрый и зла ни на кого не держу

Я доволен этим чемпионатом Европы, рад, что всё получается. Определённая доля везения, конечно, здесь тоже присутствует. Все звёзды сошлись для меня здесь, на этом чемпионате Европы. Я благодарен всем болельщикам без исключения. И тем, кто болеет за меня, и тем, кто не болеет. Многие меня, наверное, просто не знают. Я человек добрый и зла ни на кого не держу. Я очень рад, что сейчас всё именно так складывается. Буду и дальше продолжать соревноваться.



Тяжело сказать, готов ли к выступлению на уровне Кубка мира. Тут скорости и задачи разные. И пока не проверишь, какой уровень гонок там, нет смысла сравнивать. Абы да кабы не бывает. Я действительно стараюсь показать максимальный результат и надеюсь, что моё физическое состояние позволит мне на протяжении этого сезона показывать этот максимум, — приводит слова Логинова Rusbiathlon.