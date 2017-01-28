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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28584176/
28 января 2017, 14:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Кугаевский: Логинов показал, как надо реагировать на такую сложную ситуацию

Тренер мужской сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал выступление своих подопечных в гонке преследования на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.

Напомним, что победил Александр Логинов, а вторым стал Евгений Гараничев.

«Я очень рад за Логинова. Александр показал, как спортсмен должен реагировать на сложную ситуацию, в которой он оказался. Не размениваться на разговоры и споры, а выходить на дистанцию и делать свою работу. Это у него в Польше получилось великолепно.

Перед чемпионатом Европы у Гараничева выпало два дня из тренировочного процесса. Он приехал в Польшу и в спринте не показал свой уровень. Зато сумел продышаться, этот старт ему был необходим. Ещё вчера я разговаривал с Евгением, и он был уверен, что в гонке преследования выступит удачно. Показав качественный ход, быструю и чёткую стрельбу, Гараничев доказал свой класс», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».
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